20 ilde eÅŸ zamanlÄ± FETÃ– soruÅŸturmasÄ± 265 kiÅŸiye gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda 20 ilde eÅŸ zamanlÄ± dÃ¼zenlenen operasyonda 265 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Anayasal SuçlarÄ± SoruÅŸturma Bürosunun, FetullahçÄ± Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürüttüÄŸü soruÅŸturma devam ediyor. Bu kapsamda FETÖ'nün Ankara yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin, aralarÄ±nda örgütün yönetici kadrolarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 265 kiÅŸi hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verildi. SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talimatÄ±yla harekete geçen Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekipleri, sabah saatlerinden itibaren 20 ilde eÅŸ zamanlÄ± operasyon baÅŸlattÄ±.Operasyonda, örgütün yöneticileri, bölge temsilcileri ve öÄŸrenci sorumlularÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda olduÄŸu 60 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ZanlÄ±lar, ifade iÅŸlemleri için Ankara Emniyet MüdürlüÄŸüne getirildi. Operasyonun sürdüÄŸü, gözaltÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n artabileceÄŸi belirtildi.