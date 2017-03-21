Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 21/03/2017 11:11

ÃœnlÃ¼ gazeteci Tayfun TalipoÄŸlu hayatÄ±nÄ± kaybetti

Tayfun TalipoÄŸlu

Gazeteci Tayfun TalipoÄŸlu, Ä°zmir'deki evinde kalp krizi geÃ§irerek yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Gazeteci yazar Tayfun TalipoÄŸlu, Ä°zmir'deki evinde kalp krizi geçirerek yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Gazeteci TalipoÄŸlu dün saat 01.00 sÄ±ralarÄ±nda Göztepe Mahallesi 76 Sokak'taki evinde fenalaÅŸarak yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±. Evde bulunan arkadaÅŸÄ±nÄ±n haber vermesi üzerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri TalipoÄŸlu'na ilk müdahaleyi yaptÄ±. Ambulansla Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±larak tedaviye alÄ±nan televizyonlarda 'Bam Teli' programÄ± ile tanÄ±nan ünlü gazeteci tüm müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. Kalp krizi sonucu yaÅŸama veda ettiÄŸi deÄŸerlendirilen Tayfun TalipoÄŸlu'nun kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak,

TAYFUN TALÄ°POÄžLU KÄ°MDÄ°R?

1962 yÄ±lÄ±nda Kars'ta doÄŸan Tayfun TalipoÄŸlu Ä°lkokulu Malatya Åžeker Ä°lkokulu ve EskiÅŸehir Yunus Emre Ä°lkokulu'nda okudu. Ortaokulu EskiÅŸehir'de, liseyi Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamladÄ±. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1983 yÄ±lÄ±nda mezun oldu. Siyasi görüÅŸleri nedeniyle kaymakam yapÄ±lmadÄ± ve bu süreçte kargoculuk, Ankara düÄŸün salonlarÄ±nda ve pavyonlarÄ±nda orkestra solistliÄŸi gibi birçok deÄŸiÅŸik iÅŸ yaptÄ±. Milliyet Gazetesi'nde muhabir olarak baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gazetecilik yaÅŸamÄ±na önce Star1'de, sonra ATV'de haber muhabiri olarak devam etti. 1995 yÄ±lÄ±ndan itibaren önce ATV'de, 1999'dan beri de NTV'de Bam Teli programÄ±nÄ± hazÄ±rlayÄ±p sunarak mesleÄŸine devam etti. Takvim, Yeni YüzyÄ±l, Cumhuriyet gazetelerinde köÅŸe yazarlÄ±ÄŸÄ± da yapan TalipoÄŸlu evli ve bir çocuk babasÄ±dÄ±r.Benim Yolum, Ne Çoktular Ne Kadar Çocuktular, Eskiyen Yüzümün Yeni GülümseyiÅŸi, Çoluk Çocuk YazÄ±larÄ±, EÅŸekle Gelen AydÄ±nlÄ±k yayÄ±nlanmÄ±ÅŸ kitaplarÄ±dÄ±r. Seyyah ve Bam Teli Yol Müzikleri adlÄ± ÅŸiir ve türkü kasetleri de vardÄ±r. Haziran 2008'den itibaret TRT-1 de Bam Teli programÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra NasÄ±lsÄ±nÄ±z isimli bir tartÄ±ÅŸma programÄ± vardÄ±r. AynÄ± zamanda Ekim 2007'den beri UNICEF Türkiye Ä°yi Niyet Elçisi'ydi. Tayfun TalipoÄŸlu 2015 Genel Seçimleri'nde CHP'nin 5. sÄ±radan AydÄ±n Milletvekili adayÄ±ydÄ±.

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