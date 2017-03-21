Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 21/03/2017 11:11

Gazeteci TalipoÄŸlu hayatÄ±nÄ± kaybetti oÄŸlu Ã¶lÃ¼m nedenini aÃ§Ä±kladÄ±

Tayfun TalipoÄŸlu

Tayfun TalipoÄŸlu'nun oÄŸlu CandaÅŸ TalipoÄŸlu babasÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ Ã¼zerine, "Bu geÃ§irdiÄŸi 3. kalk kriziydi. Stand takÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ãœst Ã¼ste gelince bu sefer bÃ¼nyesi dayanamadÄ±." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu

Ä°zmir'in Konak ilçesindeki evinde fenalaÅŸan gazeteci, Tayfun TalipoÄŸlu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Tayfun TalipoÄŸlu'nun oÄŸlu CandaÅŸ TalipoÄŸlu Ä°zmir Adli TÄ±p Kurumu önünde gazetecilere açÄ±klama yaptÄ±. BabasÄ±nÄ±n bu gece saat bir bir buçuk sÄ±ralarÄ±nda kalp krizi geçirdiÄŸini belirten CandaÅŸ TalipoÄŸlu, "Bu geçirdiÄŸi üçüncü kalp kriziydi. Daha önce de bu tarz rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± olmuÅŸtu. Stand takÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Herhalde yakÄ±n aralÄ±klarla üst üste gelince bu sefer bünyesi dayanamadÄ±. ArkadaÅŸlar müdahalede bulunmuÅŸ 45 dakika ama olmadÄ±. Defin Ankara'da olacak. YarÄ±na yetiÅŸir mi bilmiyorum ama yetiÅŸmezse perÅŸembe olacak. Babam 1990 yÄ±lÄ±ndan beri fiilen gazetecilik yapÄ±yor. Özellikle 'Bam Teli' ile herkesin tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± biri oldu ama kendisi gazete yazarÄ± olarak baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Toplumda herkesin kendine yakÄ±n hissettiÄŸi gazetecilerden biri olduÄŸunu hissediyorum. Bu ülkede çok ÅŸeye katkÄ± saÄŸladÄ±. BarÄ±ÅŸ ve birliktelik için çok çaba sarf etti. EÄŸitim kampanyalarÄ±na çok emek verdi elinden geldiÄŸince. Herkes tarafÄ±ndan sevilen ender bir gazeteci olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Yol hikaye kitabÄ±nÄ± yeni çÄ±karmÄ±ÅŸtÄ±, çok istiyordu. Bu hafta içinde ya da hafta sonu için albüm çÄ±karmak istiyordu. Kendisinin görmesi kÄ±smet olmadÄ±. Ä°nÅŸallah bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± yerden biz devam edeceÄŸiz. Sevenlerini kitabÄ± ve albümü ile buluÅŸturacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu. YapÄ±lacak otopsinin ardÄ±ndan Tayfun TalipoÄŸlu'nun cenazesinin saat 14.00 uçaÄŸÄ± ile Ankara'ya götürüleceÄŸi ve Ankara'da defnedileceÄŸi öÄŸrenildi.

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