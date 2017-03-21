Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 21/03/2017 11:56

Fazla Ã§amaÅŸÄ±r doldurduÄŸu makinesi evini kÃ¼l etti

adanada yangÄ±n

Adana'da Ã§amaÅŸÄ±rlarÄ± yÄ±kamak iÃ§in makineye fazla yÃ¼klenen Emine BeyazgÃ¼l'Ã¼n evi Ã§Ä±kan yangÄ±n nedeniyle kÃ¼le dÃ¶ndÃ¼.

Adana'da 42 yaÅŸÄ±ndaki Emine Beyazgül'ün iddiaya göre fazla çamaÅŸÄ±r doldurduÄŸu makinesi aÅŸÄ±rÄ± yüklenme sonucu yandÄ±. Merkez Seyhan Ä°lçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde oturan ve 4 çocuk annesi Emine Beyazgül, kirli kÄ±yafetleri çamaÅŸÄ±r makinesi atÄ±p, komÅŸuya gezmeye gitti. Ä°lk incelemeye göre, aÅŸÄ±rÄ± çamaÅŸÄ±r doldurulan makinanÄ±n motoru, bir süre sonra Ä±sÄ±nma nedeniyle alev aldÄ±. Alevler de kÄ±sa sürede Beyazgül'ün evini sardÄ±. DumanlarÄ± gören komÅŸularÄ± itfaiyeyi aradÄ±. Eve gelen itfaiye ekipleri yangÄ±na müdahale ederken, Beyazgül, gördüÄŸü manzara karÅŸÄ±sÄ±nda gözyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu. YangÄ±n nedeniyle kullanÄ±lamaz hale gelen evde soÄŸutma çalÄ±ÅŸmasÄ± yapan itfaiye ekiplerine, vatandaÅŸlar da yardÄ±m etti. Emine Beyazgül'ü, komÅŸularÄ± ve 13 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Ali teselli etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±.

 
Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

pkk sÄ±ÄŸÄ±nak

Ä°lk kez ele geÃ§irildi PKK'nÄ±n sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ±ndan Ã§Ä±kanlar askeri hayrete dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼

DiyarbakÄ±r ve BingÃ¶l'de devam eden Bayrak-41 Åžehit J.Asb.Kd.Ã‡vÅŸ. Tolga TopÃ§uoÄŸlu MÃ¼ÅŸterek Operasyonu'nda PKK'nÄ±n sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ±ndan Grouse fÃ¼zesi ile Ã§ok sayÄ±da silah, mÃ¼himmat ve yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi.

kiraz ilÃ§esinde 13 yaÅŸÄ±ndaki iki kÄ±z hamile

Ä°zmir'in o ilÃ§esi yine gÃ¼ndemde 13 yaÅŸÄ±ndaki iki kÄ±z hamile

Ä°zmir'in Kiraz ilÃ§esinde yaÅŸlarÄ± 13 olan iki kÄ±z Ã§ocuÄŸuna cinsel istismarda bulunan zanlÄ±lar, DNA testiyle belirlenecek

kÃ¼bra dere duruÅŸma

KÃ¼bra Dere'nin bacaÄŸÄ± kesilmiÅŸti duruÅŸmaya inÅŸaat engeli

KabataÅŸ'ta vapur iskelesine dalarak 10 kiÅŸi yaralayan ve KÃ¼bra Dere'nin bacanÄ±n kesilmesine sebep olan Ã¶zel halk otobÃ¼sÃ¼ ÅŸofÃ¶rÃ¼ EyÃ¼p Er'in yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada inÅŸaatÄ±n sÃ¼rmesini Ã¶ne sÃ¼ren mahkeme keÅŸif yapamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in duruÅŸmayÄ± erteledi.