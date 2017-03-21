Fazla Ã§amaÅŸÄ±r doldurduÄŸu makinesi evini kÃ¼l etti

Adana'da Ã§amaÅŸÄ±rlarÄ± yÄ±kamak iÃ§in makineye fazla yÃ¼klenen Emine BeyazgÃ¼l'Ã¼n evi Ã§Ä±kan yangÄ±n nedeniyle kÃ¼le dÃ¶ndÃ¼.

Adana'da 42 yaÅŸÄ±ndaki Emine Beyazgül'ün iddiaya göre fazla çamaÅŸÄ±r doldurduÄŸu makinesi aÅŸÄ±rÄ± yüklenme sonucu yandÄ±. Merkez Seyhan Ä°lçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde oturan ve 4 çocuk annesi Emine Beyazgül, kirli kÄ±yafetleri çamaÅŸÄ±r makinesi atÄ±p, komÅŸuya gezmeye gitti. Ä°lk incelemeye göre, aÅŸÄ±rÄ± çamaÅŸÄ±r doldurulan makinanÄ±n motoru, bir süre sonra Ä±sÄ±nma nedeniyle alev aldÄ±. Alevler de kÄ±sa sürede Beyazgül'ün evini sardÄ±. DumanlarÄ± gören komÅŸularÄ± itfaiyeyi aradÄ±. Eve gelen itfaiye ekipleri yangÄ±na müdahale ederken, Beyazgül, gördüÄŸü manzara karÅŸÄ±sÄ±nda gözyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu. YangÄ±n nedeniyle kullanÄ±lamaz hale gelen evde soÄŸutma çalÄ±ÅŸmasÄ± yapan itfaiye ekiplerine, vatandaÅŸlar da yardÄ±m etti. Emine Beyazgül'ü, komÅŸularÄ± ve 13 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Ali teselli etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±.