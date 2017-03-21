KÃ¼bra Dere'nin bacaÄŸÄ± kesilmiÅŸti duruÅŸmaya inÅŸaat engeli

KabataÅŸ'ta vapur iskelesine dalarak 10 kiÅŸi yaralayan ve KÃ¼bra Dere'nin bacanÄ±n kesilmesine sebep olan Ã¶zel halk otobÃ¼sÃ¼ ÅŸofÃ¶rÃ¼ EyÃ¼p Er'in yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada inÅŸaatÄ±n sÃ¼rmesini Ã¶ne sÃ¼ren mahkeme keÅŸif yapamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in duruÅŸmayÄ± erteledi.

Ä°stanbul KabataÅŸ'ta, 2014 yÄ±lÄ±nda vapur iskelesine dalarak 10 kiÅŸinin yaralanmasÄ±na neden olan otobüs ÅŸoförü Eyüp Er'in (55) yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, mahkeme olay yerindeki inÅŸaat nedeniyle yapamadÄ±ÄŸÄ± keÅŸfi, Temmuz ayÄ±na erteledi.

KEÅžÄ°F Ä°ÇÄ°N YENÄ° TARÄ°H VERÄ°LDÄ°

KabataÅŸ'ta, 1 AÄŸustos 2014'te kullandÄ±ÄŸÄ± belediye otobüsü ile vapur iskelesine girerek 9 kiÅŸinin yaralanmasÄ±na neden olduÄŸu öne sürülen 55 yaÅŸÄ±ndaki ÅŸoför Eyüp Er hakkÄ±nda açÄ±lan davada, olay yerinde MartÄ± projesi inÅŸaatÄ±nÄ±n devam etmesi nedeniyle yapÄ±lmayan keÅŸif için bu kez 12 Temmuz 2017 tarihine gün verildi.

ÅžÄ°KAYETÇÄ°LERÄ°N AVUKATLARI DURUÅžMAYA KATILMADI

Ä°stanbul 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruÅŸmaya tutuksuz sanÄ±k Eyüp Er ile avukatÄ± katÄ±ldÄ±. Åžikayetçiler Kübra Dere, Elif Balkeser ve Recep Özsoy'un avukatlarÄ± ise mazeret göndererek duruÅŸmaya katÄ±lmadÄ±. DuruÅŸmada söz alan sanÄ±k Eyüp Er'in avukatÄ± olay yerinde keÅŸif yapÄ±lmasÄ± kararÄ± verilmesini talep ederek, "Uzunca bir gün verilsin. Olay mahallinde inÅŸaat devam etmektedir" dedi. Mahkeme, bir önceki duruÅŸmada verilen ara karar gereÄŸi, 12 Temmuz 2017'de olay yerinde keÅŸif yapÄ±lmasÄ±na hükmetti. DuruÅŸma Eylül ayÄ±na ertelendi.

MARTI PROJESÄ° NEDENÄ°YLE, KEÅžÄ°F YAPILAMAMIÅžTI

DavanÄ±n bir önceki duruÅŸmasÄ±nda mahkeme 22 Åžubat 2017 tarihinde olay yerinde keÅŸif yapÄ±lmasÄ±na karar vermiÅŸti. Olay yerinin MartÄ± projesi inÅŸaatÄ±nÄ±n devam etmesi nedeniyle kapalÄ± olmasÄ± üzerine, mahkeme keÅŸif yapamamÄ±ÅŸtÄ±.

OLAYIN GEÇMÄ°ÅžÄ°

KabataÅŸ'ta, 1 AÄŸustos 2014'te Eyüp Er kullandÄ±ÄŸÄ± belediye otobüsünün hakimiyetini kaybederek vapur iskelesine girmiÅŸ ve iskelede bekleyen Kübra Dere, Recep Özsoy, Mine Küçük ve NeÅŸe AteÅŸ'e çarptÄ±ktan sonra kafenin duvarÄ±na çarpÄ±p durmuÅŸtu.Bu çarpma esnasÄ±nda Eyüp Er'in kullandÄ±ÄŸÄ± otobüs içerisinde yolcu olarak bulunan Elif Balkeser, Mehmet Yavuz Karaduman, Selin Samur, Didem AkÄ±ncÄ±, Berkan Hasan Güçin ve Sedat Kesim de yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. Kaza nedeniyle üniversite öÄŸrencisi Kübra Dere'nin bacaÄŸÄ±nÄ±n kesilmiÅŸti. Ä°ddianamede sanÄ±k Eyüp Er'in "Taksirle birden fazla kiÅŸinin yaralanmasÄ±na neden olmak" suçundan 6 aydan 3 yÄ±la kadar hapsi talep edilmiÅŸti.