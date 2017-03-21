Ä°lk kez ele geÃ§irildi PKK'nÄ±n sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ±ndan Ã§Ä±kanlar askeri hayrete dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼

DiyarbakÄ±r ve BingÃ¶l'de devam eden Bayrak-41 Åžehit J.Asb.Kd.Ã‡vÅŸ. Tolga TopÃ§uoÄŸlu MÃ¼ÅŸterek Operasyonu'nda PKK'nÄ±n sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ±ndan Grouse fÃ¼zesi ile Ã§ok sayÄ±da silah, mÃ¼himmat ve yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi.

DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ve Hani ilçeleriyle Bingöl sÄ±nÄ±rÄ± arasÄ±nda 5 Mart tarihinde baÅŸlatÄ±lan operasyon ile ilgili DiyarbakÄ±r ValiliÄŸi tarafÄ±ndan gece yarÄ±sÄ± yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "Kulp, Lice, Hani ilçeleri kuzeyi ile Bingöl il hududu arasÄ±nda barÄ±nan ve kÄ±ÅŸ üslenmesine giren, aralarÄ±nda üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduÄŸu deÄŸerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarÄ±nÄ± etkisiz hale getirmek üzere 05 Mart 2017 Pazar günü saat 05.00'den itibaren baÅŸlanÄ±lan Bayrak-41 Åžehit J.Asb.Kd.ÇvÅŸ. Tolga TopçuoÄŸlu MüÅŸterek Operasyonunun baÅŸarÄ±yla devam ettiÄŸi belirtildi. Arazi aramalarÄ±nda 6 terörist dÄ±ÅŸÄ±nda, 2 teröristin daha ölü olduÄŸu tespit edildiÄŸi belirtilen ve son olarak sÄ±ÄŸÄ±naklarda Ä±sÄ± güdümlü portatif alçak irtifa hava savunma sistemi olduÄŸu belirtile 1 adet SA-18 Grouse füzesi bulunduÄŸu ifade edildi.

VALÄ°LÄ°KTEN AÇIKLAMA:

"Söz konusu operasyon kapsamÄ±nda 20 Mart 2017 Pazartesi günü icra edilen temas aramasÄ± faaliyeti esnasÄ±nda; Lice ilçesi Åženlik Köyü AkçapÄ±nar MezrasÄ± mülki sÄ±nÄ±rlar içerisinde 19 Mart 2017 Pazar günü 2 farklÄ± yerde bir grup bölücü terör örgütü mensubu ve saÄŸlanan silahlÄ± çatÄ±ÅŸma neticesinde 6 terörist etkisiz hale getirilmiÅŸ, bölgede havanÄ±n aydÄ±nlamasÄ±yla birlikte yapÄ±lan temas aramasÄ± neticesinde sÄ±ÄŸÄ±nak civarÄ±ndaki arazi kesiminde, 2 terörist daha ölü ele geçirilmiÅŸ, Lice ve Kulp ilçelerinde bölücü terör örgütü mensuplarÄ±na ait 2 ayrÄ± sÄ±ÄŸÄ±nak içerisinde yapÄ±lan detaylÄ± aramada; omuzdan atÄ±lan Ä±sÄ± güdümlü portatif alçak irtifa hava savunma sistemi olduÄŸu deÄŸerlendirilen 1 adet (tetik tertibatÄ± ile termal bataryasÄ± mevcut olan) SA-18 Grouse füzesi, 1 adet M-16 piyade tüfeÄŸi, 1 adet PKMS (bixi) makinalÄ± tüfeÄŸi,2 adet kaleÅŸnikof piyade tüfeÄŸi, 5 adet M-16 piyade tüfeÄŸi ÅŸarjörü, 2 adet kaleÅŸnikof piyade tüfeÄŸi ÅŸarjörü, 6 adet el bombasÄ±, 396 adet muhtelif fiÅŸek, 3 adet el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ateÅŸlemede kullanÄ±lan basma düzenek, 8 adet Alfa Fire alÄ±cÄ±, 3 adet ateÅŸleme anahtarÄ±, 17 adet elektrikli fünye, 3 adet 8'li pil bloÄŸu, 5 adet 4'lü pil bloÄŸu, 1 adet Yaesu sabit telsiz, 2 adet Yaesu El Telsizi, 1 adet ses kayÄ±t cihazÄ± ele geçirilmiÅŸ. Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n talimatÄ± gereÄŸince tespit edilen sÄ±ÄŸÄ±naklar kullanÄ±lamaz hale getirilerek sÄ±ÄŸÄ±naklar içerisinde bulunan örgütsel doküman ve giyim malzemesi ile bin 220 kg muhtelif yiyecek maddesi ve çok sayÄ±da yaÅŸam malzemesi yerinde imha edilmiÅŸ, Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'ndan alÄ±nan adli arama kararÄ±na istinaden icra edilen adli arama faaliyetleri neticesinde bölücü terör örgütüne lojistik destek saÄŸlayarak iÅŸbirlikçilik yaptÄ±ÄŸÄ± gerekçesi ile 2 ÅŸahÄ±s yakalanarak gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, teroristlerce amonyum nitrat ve alüminyum tozu kullanÄ±larak tuzaklanmÄ±ÅŸ 6 adet el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± düzeneÄŸi tespit edilmesi müteakip, patlayÄ±cÄ± madde imha timi marifetiyle yerinde tahrip edilmiÅŸtir."

4 TONDAN FAZLA UYUÅžTURUCU ELE GEÇÄ°RÄ°LDÄ°

Valilik açÄ±klamasÄ±nda ayrÄ±ca narko-terörizmle mücadele kapsamÄ±nda, arazide yapÄ±lan aramalarda toplam 4 ton 84 kilo uyuÅŸturucu ele geçirildiÄŸi belirtilerek, "Narko-terörizmle mücadele kapsamÄ±nda; 3 ton 642 kilogram toz, 1 ton 200 kilogram kubar esrar olmak üzere toplam 4 ton 84 kilogoram uyuÅŸturucu madde ele geçirilmiÅŸ olup, ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n talimatÄ± gereÄŸince muhafaza altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Bölgemizde yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±n huzur ve güvenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± ve teröristle mücadele kapsamÄ±nda yürütülen çalÄ±ÅŸmalara olumsuz hava ve iklim ÅŸartlarÄ±na raÄŸmen artan bir azim ve kararlÄ±lÄ±kla devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.