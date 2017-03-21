PKK'nÄ±n sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ±nda bulunanlar kan dondurdu

BingÃ¶l'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik devam eden operasyonlarda terÃ¶ristlere ait Ã§ok sayÄ±da sÄ±ÄŸÄ±nak imha edildi

Bingöl'ün Genç ilçesi kÄ±rsalÄ±nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 sÄ±ÄŸÄ±nak imha edildi.Valilikten yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, 49'uncu Komando Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ± emir komutasÄ±nda Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince 20 Mart'ta Genç ilçesi kÄ±rsalÄ±nda "ÅžehiÌ‡t PiÌ‡yade BiÌ‡nbaÅŸÄ± Turgay ÇeliÌ‡k-7" operasyonu gerçekleÅŸtirildi.

Operasyonda, ortaya çÄ±karÄ±lan 5 sÄ±ÄŸÄ±nak ile SaÄŸgöze köyünde yapÄ±lan aramalarda, 200 kilogram amonyum niÌ‡trat, 12 kilogram esrar, 4 av tüfeÄŸi, tabanca, dürbün, 400 pil, 200 metre elektrik kablosu, 200 metre branda, 120 hazÄ±r yemek paketiÌ‡, 100 çift çorap, 90 mum, 80 konserve, 57 kiÌ‡tap, 50 ped, 50 Ä±slak mendil, 50 kilogram tütün, 50 kilogram salça, 50 hazÄ±r çorba, 40 kilogram makarna, 40 kilogram küp ÅŸeker, 40 ampul, 20 kaban, 20 takÄ±m elbise, 20 iÌ‡ç çamaÅŸÄ±rÄ±, 15 çiÌ‡ft askeriÌ‡ kÄ±yafet, 14 puÅŸi, 11 büyük ve 11 küçük tüp, 10 kilogram zeytin, 10 el feneriÌ‡, 10 çaydanlÄ±k, 10 çakmak gazÄ±, 9 çift mekap ayakkabÄ±, 5 kolonya ÅŸiÅŸesi, 3 met, 2 kazma, 2 kürek, balyoz, termos, deterjan, el sabunu ile ilaç ele geçirildi.