Ä°ÅŸitme engelli kÄ±z yeni cihazÄ±na kavuÅŸtu ilk sÃ¶zÃ¼ Ã§ok duygulandÄ±rdÄ±

Ä°ÅŸitme engelli 7 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±n devlet tarafÄ±ndan verilen biyonik kulaklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bozulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yardÄ±mÄ±na koÅŸan TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± tarafÄ±ndan yeni cihazÄ±yla sÃ¶ylediÄŸi ilk sÃ¶z 'baba' oldu.

Antalya'da iÅŸitme cihazÄ± bozulan doÄŸuÅŸtan görme ve iÅŸitme engelli 7 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z çocuÄŸuna, Amerika'da yaÅŸayan hayÄ±rsever bir Türk'ten yardÄ±m geldi. DoÄŸduÄŸundan bu yana kulaklarÄ± duymadÄ±ÄŸÄ± için konuÅŸamayan minik kÄ±zÄ±n, yeni iÅŸitme cihazÄ± takÄ±ldÄ±ktan bir hafta sonra ilk sözü ise 'baba' oldu.

HAYIRSEVER TÜRK KADINI YARDIM ETTÄ°

Antalya'nÄ±n MuratpaÅŸa ilçesi Meltem Mahallesinde bulunan bir apartmanda kapÄ±cÄ±lÄ±k yapan Veysi Atak, doÄŸuÅŸtan görme ve iÅŸitme engelli kÄ±zÄ± 7 yaÅŸÄ±ndaki Rojbin Atak için devletin 3 yÄ±l önce verdiÄŸi biyonik kulak, 5 ay önce bozulunca ne yapacaÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±. HayÄ±rsever bir Türk kadÄ±nÄ±nÄ±n, Amerika'dan iÅŸitme cihazÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ± için maddi yardÄ±mda bulunmasÄ±yla Rojbin, yeni iÅŸitme cihazÄ±na kavuÅŸtuktan bir hafta sonra ilk defa 'baba' dedi.