OÄŸluna otomobile Ã§arpÄ±p Ã¶ldÃ¼ren baba iÃ§in 24 yÄ±l hapis isteniyor

KÃ¼tahya'da otomobiliyle 21 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸluna Ã§arparak Ã¶ldÃ¼ren baba 24 yÄ±l hapis istemiyle yargÄ±lanacak.

Kütahya'da tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± oÄŸlu 21 yaÅŸÄ±ndaki Ahmet Demir'e otomobille çarparak ölümüne neden olmaktan yargÄ±lanan kamyon ÅŸoförü 45 yaÅŸÄ±ndaki Muammer Demir, kasten adam öldürmek suçundan 24 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±.

OTOMOBÄ°LÄ°YLE OÄžLUNA ÇARPIP ÖLDÜRMÜÅžTÜ

Olay geçen 2 KasÄ±m günü Yunus Emre Mahallesi Çitlembik Sokak'ta meydana geldi. Ä°ddialara göre eÅŸiyle boÅŸanma aÅŸamasÄ±nda olan 4 çocuk babasÄ± Muammer Demir, evde eÅŸi ve çocuklarÄ±yla tartÄ±ÅŸtÄ±. Evin önünde de devam eden tartÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan otomobiline binen Muammer Demir, aracÄ± oÄŸlu Ahmet Demir'in üzerine sürdü. BabasÄ±nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± otomobilin çarpmasÄ± sonucunda aÄŸÄ±r yaralanan Ahmet Demir, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Kütahya DumlupÄ±nar Üniversitesi Evliya Çelebi Hastanesi'nde 10 gün sonra hayatÄ±nÄ± kaybetti.

"HAKÄ°M BEY, HERKES BÄ°LÄ°R BU ÖLEN OÄžLUM BENÄ°M EN SEVDÄ°ÄžÄ°MDÄ°"

OlayÄ±n ardÄ±ndan polisler tarafÄ±ndan yakalanan ve çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanan Muammer Demir'in yargÄ±lanmasÄ±na Kütahya 'nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Kaza sonucunu oÄŸluna çarptÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne süren Muammer Demir, "Hakim bey herkes bilir bu ölen oÄŸlum benim çocuklarÄ±mÄ±n içinde en çok sevdiÄŸimdi. Kekeme olduÄŸundan özgüveninin artmasÄ± için ona daha çok ilgi gösterirdim. Ä°nsan en çok sevdiÄŸine zarar verir mi? Onu kasten öldürmem mümkün mü? Tahliyemi talep ediyorum" dedi. 2'nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi heyeti, Muammer Demir'i öz oÄŸlu Ahmet Demir'i kasten öldürmek suçundan önce aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ömür boyu hapis cezasÄ±na çarptÄ±rdÄ±, ardÄ±ndan olayÄ±n tahrik altÄ±nda gerçekleÅŸtiÄŸine kanaat getirerek Demir'in cezasÄ±nÄ± 24 yÄ±la indirdi.