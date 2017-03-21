Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 21/03/2017 15:05

Nevruz kutlamalarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k tartÄ±ÅŸma polis mÃ¼dahalede bulundu

hakkari nevruz kutlamalarÄ±

Hakkari'deki Nevruz kutlamalarÄ±nda polisle kalabalÄ±k arasÄ±nda kavga Ã§Ä±ktÄ±. Polis gazla karÅŸÄ±lÄ±k verdiÄŸini ve bazÄ± kiÅŸileri gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi

Hakkari'nin DaÄŸlÄ±ca yolu üzerinde bulunan Yeni Åžehir StadÄ±nda kutlanan Nevruz etkinliÄŸinde, kalabalÄ±ÄŸÄ±n arasÄ±nda slogan atan gruba polis müdahale etti. Yasa dÄ±ÅŸÄ± slogan atan bir kiÅŸiyi gözaltÄ±na almak isteyen polis ile kalabalÄ±k arasÄ±nda arbede yaÅŸandÄ±. KÄ±sa süre içerisinde polis, kalabalÄ±ÄŸa gazla müdahale etti. Gazdan birçok kiÅŸi etkilenirken, polis ekipleri ise bazÄ± kiÅŸileri gözaltÄ±na aldÄ±.

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