Down sendromlular polis oldu araÃ§larÄ± tek tek denetledi

Kayseri'de bir grup down sendromlu, polislerle bir gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne mesai arkadaÅŸÄ± olup gÃ¶rev yaptÄ±

Toplum Destekli Polislik Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, down sendromlularla, "21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü"nde bu gruba girenlere hizmet veren Melikgazi ilçesi KöÅŸk Mahallesi'ndeki bir kafede buluÅŸtu.Polis üniformasÄ± giyen ve ellerine telsiz alan engelliler, iÅŸ yeri sahiplerine bilgilendirici broÅŸür daÄŸÄ±ttÄ± ve araçlarÄ± durdurarak sürücüleri temsili olarak denetledi.Polis memuru Sümeyye Güler, böyle anlamlÄ± bir uygulamanÄ±n içinde yer almaktan mutluluk duyduÄŸunu ifade etti.

Güler, "Kayseri Emniyet MüdürlüÄŸü Toplum Destekli Polislik Åžubesi olarak, bugün bu özel kardeÅŸlerimizin yanÄ±nda olmak, onlarÄ± mutlu edebilmek, onlarÄ±n o masum kalplerine biraz olsun dokunabilmek biz polis aÄŸabeyleri ve ablalarÄ±nÄ± inanÄ±lmaz mutlu etti. Ä°yi ki varlar, iyi ki bugün onlarÄ±n yanÄ±ndayÄ±z. Emniyet teÅŸkilatÄ± olarak 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü'nü canÄ±gönülden kutluyoruz."Dowm sendromlu Gamze Duman ise "Polis aÄŸabeylerimiz ve ablalarÄ±mÄ±z yanÄ±mÄ±za geldi. Onlarla beraber biz de polis olduk. Beraber çalÄ±ÅŸtÄ±k." dedi.