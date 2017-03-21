Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 21/03/2017 19:41

DiyarbakÄ±r'da AKP seÃ§im arabasÄ±na taÅŸlÄ± saldÄ±rÄ±

diyarbakÄ±r akp seÃ§im arabasÄ±

AKP'nin referandum iÃ§in DiyarbakÄ±r'da dolaÅŸan seÃ§im arabasÄ±na bir grup tarafÄ±ndan taÅŸlÄ± saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi paketi ile ilgili yapÄ±lacak halk oylamasÄ± için merkez KayapÄ±nar ilçesinde dolaÅŸan kampanya otobüsüne henüz kimliÄŸi belirsiz bir grup tarafÄ±ndan taÅŸlÄ± saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±. Can kaybÄ± ve yaralanan olmazken, otobüste hasar oluÅŸtu. AK Parti DiyarbakÄ±r Ä°l BaÅŸkanÄ± Muhammed Akar, parti binalarÄ± ve araçlarÄ±na yönelik daha önce de saldÄ±rÄ±lar gerçekleÅŸtirildiÄŸini anÄ±msattÄ±.Yürüttükleri kampanyaya uluslarasÄ± boyutta tahammül edilemediÄŸini dile getiren Akar, saldÄ±rÄ±yÄ± "Avrupa'da engel çÄ±karan zihniyetin DiyarbakÄ±r'daki yansÄ±masÄ±" olarak niteledi.Akar, iki gün önce de benzer bir saldÄ±rÄ± ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±, üyelerinden birinin baÅŸÄ±nÄ± atÄ±lan taÅŸlardan korumaya çalÄ±ÅŸÄ±rken elinden yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktararak, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"HALKI SELAMLAMASI BAZILARINDA TAHAMMÜLSÜZLÜK OLUÅžTURUYOR"

"Seçim otobüsümüzün halkÄ± selamlamasÄ± bazÄ±larÄ±nda tahammülsüzlük oluÅŸturduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±yor. Herkes istediÄŸi yerde kampanyasÄ±na devam ediyor. Terör örgütlerinin uzantÄ±larÄ±nÄ±n tahammülsüzlükleri ise ortada. Bize taÅŸ atan kardeÅŸime sesleniyorum. Bu kampanyayÄ± iÅŸsiz, aÅŸsÄ±z, eÄŸitimsiz kalmayasÄ±n, özgür ve kalkÄ±nmÄ±ÅŸ bir Türkiye'de baÅŸÄ±n dik alnÄ±n ak dolaÅŸman için yapÄ±yoruz. Bu memleketin bütün evlatlarÄ± için çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bize taÅŸ atana gül atacaÄŸÄ±z."

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