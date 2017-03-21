PKK'nÄ±n su tankerli katliam planÄ± Cudi DaÄŸÄ±'nda ortaya Ã§Ä±ktÄ±

PKK'ya yÃ¶nelik devam eden operasyonda Cudi DaÄŸÄ±'nda su tankerinin iÃ§erisine gizlenmiÅŸ Ã¶zel bÃ¶lmede patlayÄ±cÄ±nÄ±n bulunduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.

ÅžÄ±rnak Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca, bölücü terör örgütü mensuplarÄ± tarafÄ±ndan, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±na, karayollarÄ±nda güvenlik kuvvetlerinin kontrol noktalarÄ±na ve kritik tesislere patlayÄ±cÄ± yüklü araçlarla saldÄ±rÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ± istihbaratÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ± üzerine Cudi DaÄŸÄ± bölgesine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bir su tankeri bulundu. Römorku inceleyen güvenlik güçleri, içerisinde bir tonluk patlayÄ±cÄ± yerleÅŸtirilmek için hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ özel bir bölmenin bulunduÄŸunu tespit etti. Römork, bulunduÄŸu yerde imha edildi.