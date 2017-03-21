Hakkari'de 4 askerin Ã¼zerine yÄ±ldÄ±rÄ±m dÃ¼ÅŸtÃ¼

Hakkari'nin Ã‡ukurova ilÃ§esinde 4 askerin Ã¼zerine yÄ±ldÄ±rÄ±m dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klayan Vali Toprak, askerlerin saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸunu belirtti

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde dün akÅŸam saatlerinde GüvendaÄŸ bölgesinde yÄ±ldÄ±rÄ±m düÅŸmesi sonucu 4 asker yaralandÄ±. YaralÄ± askerler Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Vali Toprak eÅŸi Dr. Funda Toprak, Yüksekova 3. Piyade Tümen KomutanÄ± TuÄŸgeneral Metin Tokel, DaÄŸ ve Komando Tugay KomutanÄ± TuÄŸgeneral Emre Tayanç ve Ä°l Jandarma KomutanÄ± TuÄŸgeneral Ferdi Korkmaz ile birlikte yaralanan askerleri tedavi gördükleri Hakkari Devlet Hastanesinde ziyaret etti. Doktorlardan yaralÄ± askerlerin saÄŸlÄ±k durumlarÄ± hakkÄ±nda bilgi alan Vali Toprak, geçmiÅŸ olsun dileklerinde bulunduÄŸu askerlerle bir süre sohbet etti. Askerlerin saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu belirtildi.