AralarÄ±nda Ã¶ÄŸrenci ve asker olan Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi FETÃ–'den tutuklandÄ±

FETÃ– Ã¼yesi askerler ve bu askerlerden sorumlu sivil yapÄ±lanma iÃ§erisinde olduklarÄ± iddiasÄ±yla baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± bulunan 31 kiÅŸi tutuklandÄ±

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu ile Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸünün koordineli çalÄ±ÅŸmalarÄ± sonucunda aralarÄ±nda sivil, eski askeri öÄŸrenci ve muvazzaf askerlerin de bulunduÄŸu 85 kiÅŸiden 45'i gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°ÅŸlemleri tamamlanan 45 kiÅŸiden 2'si savcÄ±lÄ±k talimatÄ±yla emniyette serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken, 43'ü ise adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza HakimliÄŸi'nde yapÄ±lan yargÄ±lamanÄ±n ardÄ±ndan 12 kiÅŸi adli kontrol ÅŸartÄ± ile serbest kaldÄ±, 31 kiÅŸi ise tutuklandÄ±. Serbest kalan 12 kiÅŸi hakkÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± da konuldu.

HaklarÄ±nda soruÅŸturma yürütülen kiÅŸilerin örgüt içerisinde muvazzaf subaylarla irtibatlÄ± ''eyalet aÄŸabeyi'', ''büyük bölge talebe mesulleri'' adÄ± verilen (BBTM) ve ''ev aÄŸabeyi'' görevini yürüten ÅŸahÄ±slar olduÄŸu öÄŸrenildi.

Åžüphelilerin Anadolu'nun çeÅŸitli vilayetlerinde ikamet eden aileleri ikna ederek, çocuklarÄ±nÄ± Ä°stanbul'a getirip devÅŸirdikleri, söz konusu bu kiÅŸilerin Ä°stanbul'daki örgüt evlerinde sÄ±navlara hazÄ±rlanÄ±p askeri liseye yerleÅŸtirdikleri öne sürüldü.