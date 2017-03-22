Durdurulan ÅŸÃ¼pheli araÃ§ta bulunanlar ÅŸok etti

Van'Ä±n GÃ¼rpÄ±nar ilÃ§esinde durdurulan ÅŸÃ¼pheli aracÄ±n iÃ§inde kilolarca eroin ele geÃ§irildi

Van Emniyet MüdürlüÄŸü ekiplerince düzenlenen operasyonda 74 kilo 914 gram eroin ele geçirildi.Van Emniyet MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamada, GürpÄ±nar ilçesinde oluÅŸturulan uygulama noktasÄ±nda durumunda ÅŸüphelenilen bir aracÄ±n durdurulduÄŸu belirtildi. AçÄ±klamada, "Araçta ‘Zeyna' isimli dedektör köpeÄŸi ile birlikte yapÄ±lan aramada, aracÄ±n taban kÄ±smÄ±nda özel olarak oluÅŸturulan ve zula olarak tabir edilen özel bölmede 144 palet halinde toplam 74 kilo 914 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili F.O. isimli ÅŸahÄ±s gözaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, soruÅŸturma çok yönlü devam ediyor" denildi.