SÄ±nÄ±rda PKK bayraÄŸÄ± krizi Asker bÃ¶lgeye top yaÄŸdÄ±rdÄ±

Hatay- Afrin sÄ±nÄ±rÄ±na sÃ¶zde PKK bayraÄŸÄ± dikmelerinin Ã¼zerine TÃ¼rk askerleri bÃ¶lgeye top atÄ±ÅŸÄ± yaptÄ±.

Hatay'Ä±n Hassa ilçesinin karÅŸÄ±sÄ±nda bulunan PYD/PKK kontrolündeki Afrin kasabasÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rÄ±n sÄ±fÄ±r noktasÄ±na sözde PKK bayraÄŸÄ± açÄ±lmasÄ± üzerine bölgeye top atÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±. Hassa Ä°lçesi'ne baÄŸlÄ± sÄ±fÄ±r noktasÄ±ndaki SugediÄŸi Mahallesi'nin hemen karÅŸÄ±sÄ±nda yer alan PYD/PKK kontrolündeki Karababa Köyü'nde yer alan PYD karakoluna dün akÅŸam saatlerinde sözde PKK bayraÄŸÄ± asÄ±ldÄ±. SugediÄŸi Mahallesi sakinleri, bu durum üzerine sÄ±nÄ±rÄ±n sÄ±fÄ±r noktasÄ±ndaki daÄŸlÄ±k bölgeye Türk bayraÄŸÄ± dikti.Bu geliÅŸme üzerine Hassa ile komÅŸu KÄ±rÄ±khan ilçesinin sÄ±nÄ±r karakollarÄ±ndan bu sabah saatlerinden itibaren Suriye'nin PYD kontrolündeki Karababa Köyü'ne top atÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±. Yerel kaynaklar ise aralÄ±klarla top atÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan PYD kontrolündeki Karababa Köyü'ne dün akÅŸam saatlerinden itibaren çok sayÄ±da PYD'linin araçlarla getirilerek yerleÅŸtirildiÄŸini iddia etti.