TÃ¼rkiye'den ABD'ye elektronik cihaz yasaÄŸÄ±yla ilgili mektup

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, ABD'ye yolladÄ±ÄŸÄ± mektupla TÃ¼rkiye'nin yasaktan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± istedi

ABD'nin, aralarÄ±nda Ä°stanbul'un da bulunduÄŸu sekiz ülkedeki 10 havalimanÄ±ndan ABD'ye doÄŸrudan uçuÅŸlarda güvenlik gerekçesiyle kabine cep telefonundan büyük elektronik cihaz alÄ±nmamasÄ±na iliÅŸkin kararÄ±nÄ±n benzerini daha sonra Ä°ngiltere de almÄ±ÅŸtÄ±.

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ bunun "anlamsÄ±z" ve istenen hedefe hizmet etmeyecek bir önlem olduÄŸunu savunarak DÄ±ÅŸiÅŸleri ile UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme bakanlÄ±klarÄ±nÄ±n bu konuda gerekli tedbirleri aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Bu kapsamda UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan'Ä±n ABD'li muhataplarÄ±na yolladÄ±ÄŸÄ± mektupta "Uygulama yolcunun uçuÅŸ konforunu olumsuz etkiliyor. Ä°stanbul ve Ankara yasak kapsamÄ±ndan çÄ±karÄ±lmalÄ±. Türkiye uluslararasÄ± güvenlik kurallarÄ±na uyuyor. Ä°stanbul ve Ankara yasak kapsamÄ±ndan çÄ±karÄ±lmalÄ±" ifadeleri yer aldÄ±.

Bakan Ahmet Arslan dün de, "Bundan geri adÄ±m atmalarÄ±nÄ± veya daha hafifletilmesi gerektiÄŸi konuÅŸuyoruz. Ä°stanbul'u, Ä°stanbul Atatürk HavalimanÄ±'nÄ± baÅŸka ülkelerdeki havalimanlarÄ±yla karÄ±ÅŸtÄ±rmamalarÄ± gerektiÄŸini de özellikle vurguluyoruz" demiÅŸti.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±'nÄ±n temaslarÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu da ABD'nin kararÄ±nÄ± eleÅŸtiren açÄ±klamasÄ±nda "Normal yolcularÄ± cezalandÄ±rmak yerine tehdit oluÅŸturabilecek kiÅŸilere karÅŸÄ± alacaÄŸÄ±mÄ±z tedbirler daha saÄŸlÄ±klÄ± olacaktÄ±r" dedi.

SalÄ± gün içinde ABD'nin yasaÄŸÄ±na Türk Hava YollarÄ± (THY) çÄ±kÄ±ÅŸlÄ± ABD uçuÅŸlarÄ±nÄ±n da dahil olduÄŸu açÄ±klanmÄ±ÅŸ, THY de uygulamanÄ±n bu sabahtan itibaren hayata geçirileceÄŸini duyurmuÅŸtu.

Uygulama Türkiye'nin yanÄ± sÄ±ra Abu Dabi ve Dubai (BirleÅŸik Arap Emirlikleri), Amman (Ürdün), Cidde, Riyad (Suudi Arabistan), Doha (Katar), Kahire (MÄ±sÄ±r), Kazablanka (Fas) ve Kuveyt'i (Kuveyt) kapsÄ±yor.

ÇavuÅŸoÄŸlu'nun temaslarÄ±

ABD'nin baÅŸkenti Washington'da bulunan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, Ulusal BasÄ±n Kulübü'nde Turkish Heritage Organization (THO) tarafÄ±ndan düzenlenen panelin çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n elektronik cihaz yasaÄŸÄ± ile ilgili sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

Hürriyet'in haberine göre kÄ±sÄ±tlama kararÄ±yla ilgili olarak hem ABD Ulusal Güvenlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Korgeneral H.R. McMaster ile yüz yüze, hem de telefonda ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson ile görüÅŸtüklerini söyleyen ÇavuÅŸoÄŸlu ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Yasaklamalarla bu iÅŸ olmaz. Bir DEAÅž teröristi herhangi bir yerden binebilir. Önemli olan, onlarÄ±n bindiÄŸi yerlerde gerekli tedbirleri alabilmektir.

"Bunlar kalÄ±cÄ± tedbirler deÄŸildir. Kendileri de 'Ä°lave tedbirler konusunda çalÄ±ÅŸÄ±yoruz ama ÅŸu anda acil olduÄŸu için bunu almamÄ±z gerekiyordu' dediler.

"Geçici tedbirler deÄŸil kalÄ±cÄ± ve en etkili tedbirleri beraber almamÄ±z lazÄ±m. Normal yolcularÄ± cezalandÄ±rmak yerine tehdit oluÅŸturabilecek kiÅŸilere karÅŸÄ± alacaÄŸÄ±mÄ±z tedbirler daha saÄŸlÄ±klÄ± olacaktÄ±r."

Kaynak: BBC Türkçe