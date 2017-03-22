Alp GÃ¼rkan yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davadan beraat etti

Soma davasÄ±ndan yargÄ±lanan iÅŸ adamÄ± Alp GÃ¼rkan'Ä±n aralarÄ±nda olduÄŸu ve 18 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k davasÄ±ndaki sanÄ±klarÄ±n beraatine karar verildi

Soma Holding'in sahibi Alp Gürkan ve iÅŸ adamÄ± Korkmaz YiÄŸit'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 18 sanÄ±klÄ± ‘nitelikli dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k' davasÄ±nda mahkeme tüm sanÄ±klarÄ±n beraatine karar verdi.

Ä°ÅŸ adamlarÄ± Alp Gürkan ve Korkmaz YiÄŸit'in aralarÄ±nda bulunduÄŸu 18 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± 'nitelikli dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k' davasÄ±nda karar açÄ±klandÄ±. Ä°stanbul 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görülen duruÅŸmaya Ä°ÅŸ adamÄ± Korkmaz YiÄŸit ve oÄŸlu Mert YiÄŸit'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu bazÄ± tutuksuz sanÄ±klar ve taraf avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±. Åžikayetçi TMSF, DoÄŸan KazadoÄŸlu ve Süleyman Cemil BahadÄ±r adÄ±na avukatlarÄ± duruÅŸmada hazÄ±r bulundu.

DuruÅŸma savcÄ±sÄ±nÄ±n tüm sanÄ±klar hakkÄ±nda beraat kararÄ± verilmesi talebi üzerine sanÄ±klar ve avukatlarÄ±na söz verildi. SanÄ±k avukatlarÄ± müvekkillerinin beraatini istedi. Åžikayetçi ve avukatlarÄ± ise sanÄ±klarÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ±na karar verilmesini talep etti.

DavayÄ± karara baÄŸlayan mahkeme, SanÄ±k Korkmaz YiÄŸit'in "örgüt yöneticiliÄŸi, hileli iflas, nitelikli dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k ve amme alacaklarÄ± usulü hakkÄ±ndaki kanuna muhalefet" suçlarÄ±ndan ayrÄ± ayrÄ± beraatine hükmetti. Mahkeme, sanÄ±klar Salih Alparslan, Alp Gürkan, Gürbüz YiÄŸit, Korkmaz YiÄŸit, Sibel YÄ±ldÄ±z, Ömer SaçaklÄ±oÄŸlu, Kemal Gülman, Lemi Gülman, Sema CingÄ±llÄ±oÄŸlu, Mehmet ErdoÄŸan, Fuat Araz, Kahraman YiÄŸit, Mert YiÄŸit, Metin AÅŸÄ±k,Ethem Valid, Firdevs ErentuÄŸ, Kemal Kömür ve Ayhan YÄ±lmaz'Ä±n "örgüt yöneticiliÄŸi, hileli iflas, nitelikli dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k" suçlarÄ±ndan beraatlerine karar verdi.