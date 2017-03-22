Tayfun TalipoÄŸlu'nun vefatÄ±yla ilgili kan donduran ÅŸÃ¼phe

Gazeteci Tayfun TalipoÄŸlu'nun Ã¶lÃ¼m nedeniyle ilgili zayÄ±flama kremi ÅŸÃ¼phesi Ã¼zerinde duruluyor

Dün Ä°zmir'de hayatÄ±nÄ± kaybeden gazeteci ve televizyoncu Tayfun TalipoÄŸlu'nun kesin ölüm nedeni otopsi sonrasÄ±nda belli olacak. Fakat TalipoÄŸlu'nun bir televizyon kanalÄ±nda yayÄ±nlanan zayÄ±flatÄ±cÄ± krem ReklamlarÄ±na çÄ±kmasÄ± ve bu kremi kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledikten sonra yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesi akÄ±llara soru iÅŸaretleri getirdi.

‘27 günde 9 kilo verdim'

Tayfun TalipoÄŸlu Halk TV'de yayÄ±nlanan Canda saÄŸlÄ±k programÄ±na katÄ±lÄ±rken, programda tanÄ±tÄ±mÄ± ve satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan ‘Termal etki' ismindeki zayÄ±flama kreminden kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. YaklaÅŸÄ±k bir ay boyunca Tv programÄ±nda tanÄ±tÄ±m yapan TalipoÄŸlu, "Krem sayesinde 27 günde 9 kilo verdim. Bu krem çok önemli bölgesel zayÄ±flatÄ±yor. Yüzde ya da herhangi bir yerde sarkma olmuyor. 103 kilodan 94 düÅŸtüm. 82 kiloya kadar inmek istiyorum bunun için 12 kilo daha vereceÄŸim" demiÅŸti. Kremin internet sitesinde , "Kalp rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± geçirmiÅŸ olanlar kullanamaz" uyarÄ±sÄ± olmasÄ±na raÄŸmen TalipoÄŸlu'nun TV programÄ±nda kalp rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± geçirdiÄŸini belirtmesi dikkat çekti.

TalipoÄŸlu'nun ölümünün ardÄ±ndan firma yetkilileri de bir açÄ±klama yaptÄ±. Firma yetkilileri, "Öncelikle kendisi bu kremi sürekli kullanmÄ±yordu. Reklam unsuru olarak televizyonda o ÅŸekilde açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Tayfun TalipoÄŸlu, geçtiÄŸimiz Temmuz ayÄ±nda kremi kullanmÄ±ÅŸ. Bize ulaÅŸÄ±p, "Çocuklar bu ürün iÅŸe yarÄ±yor, isterseniz belli bir bedel karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda reklamÄ±nÄ± yapabilirim" dedi. Tayfun Bey'in kalp rahatsÄ±zlÄ±klarÄ± ve geçirdiÄŸi ameliyatÄ± kremi kullandÄ±ktan sonraki süreçte gerçekleÅŸti. Zaten son 8 aydÄ±r kullanmÄ±yordu" diyerek kendilerini savundular.

Zehir gibi

Kremi kullananlarÄ±n internet üzerinde yaptÄ±klarÄ± yorumlarda ise bir kullanÄ±cÄ±nÄ±n, "Ben de yeni baÅŸladÄ±m, aynÄ± ÅŸekilde cayÄ±r cayÄ±r yakÄ±yor. Sizce normal mi? Ürünün arkasÄ±nda "YakÄ±cÄ±, tahriÅŸ edici deÄŸildir" diyor ve sürerken kurudukça sanÄ±rÄ±m havaya bir gaz çÄ±kÄ±yor, zehir gibi... Ben çok öksürdüm sonra anladÄ±m ki jelden dolayÄ±" ÅŸeklindeki yazÄ±sÄ± dikkat çekti.