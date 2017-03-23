AkÄ±n Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n emir astsubayÄ± delil yetersizliÄŸinden beraat etti

Darbe giriÅŸimini yÃ¶netenler arasÄ±nda yer alan AkÄ±n Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n emir astsubayÄ± Ali ÃœstÃ¼nel'in mahkemeden istediÄŸi beraatÄ± kabul edildi, serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

15 Temmuz darbe giriÅŸimini yönetenler arasÄ±nda bulunan ve tutuklanan AkÄ±n Öztürk'ün Kayseri Garnizon KomutanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± dönemde emir astsubayÄ± olan ve 'silahlÄ± terör örgütüne üye olma' suçundan tutuksuz yargÄ±lanan 50 yaÅŸÄ±ndaki Ali Üstünel, beraat etti.

"BU ÖRGÜTLE HÄ°ÇBÄ°R Ä°LLEGAL BAÄžIM OLMADI"

Kayseri 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanÄ±k Ali Üstünel ve avukatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± üstlenen oÄŸlu Av. Serhat Üstünel hazÄ±r bulundu. Evli, 2 çocuk babasÄ±, tutuksuz sanÄ±k Ali Üstünel, ilk duruÅŸmada sorgu ve savunmasÄ±nda, "FETÖ/PDY terör örgütüne dahil olduÄŸuma dair ihbarlar ve son 1 yÄ±l içerisinde AkÄ±n Öztürk ile telefonla konuÅŸtuÄŸum iddialarÄ± var. Hiçbir ÅŸekilde bahse konu terör örgütüne üye olmadÄ±m. HakkÄ±mdaki ihbarlar, sahte hesaplardan yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Allah izin verirse süreç sonunda aklanacaÄŸÄ±m. AkÄ±n Öztürk Garnizon KomutanÄ± olduÄŸu tarihlerde Tümgeneraldi. 1999-2009 tarihleri arasÄ±nda Öztürk ile birlikte 6 generalin emir astsubaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±m. AkÄ±n Öztürk'ü bu sebeple tanÄ±rÄ±m. 2009 yÄ±lÄ±nda emekli oldum. 6 yÄ±l BüyükÅŸehir Spor A.Åž.'de çalÄ±ÅŸtÄ±m. DiÄŸer generallerle olduÄŸu gibi Öztürk ile de irtibatÄ±m vardÄ±. AkÄ±n Öztürk'ü darbeden önce vatanÄ±nÄ±, milletini seven birisi olarak bildiÄŸimi söyleyebilirim. Kendisi ile 17 görüÅŸmem oldu. 4'ü mesaj, 10'u ise benim aramam ile oldu. Onlar da yÄ±lbaÅŸÄ±, özel günler, oÄŸlumun düÄŸün daveti gibi görüÅŸmeler oldu. Bu örgütle hiçbir illegal baÄŸÄ±m olmadÄ±. Bu konuda duyduÄŸum Ä±zdÄ±rap huzurunuzda son bulacak" demiÅŸti. Karar verileceÄŸi uyarÄ±sÄ± ile son sözü sorulan Üstünel, "HakkÄ±mda hayÄ±rlÄ±sÄ± olsun. BeraatÄ±mÄ± istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, yapÄ±lan yargÄ±lama sonucu sanÄ±k Ali Üstünel'in 'silahlÄ± terör örgütü üyesi olma' suçundan herhangi bir suç unsuruna rastlanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± ve delil yetersizliÄŸinden beraatÄ±na karar verdi.