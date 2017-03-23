MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu Afrin'deki askeri Ã¼ssÃ¼n kapatÄ±lmasÄ± iÃ§in Rusya'dan adÄ±m bekliyoruz

Rusya'nÄ±n Afrin'e askeri Ã¼s kurmasÄ± ve dÃ¼n Hatay-Afrin sÄ±nÄ±rÄ±nda bir TÃ¼rk askerinin ÅŸehit olmasÄ±yla ilgili konuÅŸan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ HÃ¼seyin MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, Rus MaslahatgÃ¼zarÄ±nÄ±n BakanlÄ±ÄŸa davet edildiÄŸini, TÃ¼rkiye'nin rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve tekrarlanmasÄ± durumunda misliyle karÅŸÄ±lÄ±k verileceÄŸinin iletildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Rusya'nÄ±n Ankara MaslahatgüzarÄ±, terör örgütü PKK'nÄ±n Suriye uzantÄ±sÄ± PYD kontrolündeki Afrin'den açÄ±lan ateÅŸ sonucunda Hatay'daki bir Türk askerinin ÅŸehit olmasÄ± üzerine DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na çaÄŸrÄ±ldÄ±.DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, PYD/PKK bölgesinden açÄ±lan ateÅŸle bir askerin ÅŸehit olmasÄ± üzerine Rus MaslahatgüzarÄ±nÄ±n BakanlÄ±ÄŸa davet edildiÄŸini, Türkiye'nin rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve tekrarlanmasÄ± durumunda (örgüte) misliyle karÅŸÄ±lÄ±k verileceÄŸinin iletildiÄŸini açÄ±kladÄ±.DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Hüseyin MüftüoÄŸlu, gündeme dair önemli açÄ±klamalarda bulundu. MüftüoÄŸlu, "Oradaki ofisin kapatÄ±lmasÄ± konusunda Rusya'dan adÄ±m atmasÄ±nÄ± bekliyoruz." dedi.

"YPG'NÄ°N DAHÄ°L OLMASI KABUL EDÄ°LEMEZ"

MüftüoÄŸlu, Rakka operasyonuna YPG'nin dahil olmasÄ±nÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu bildirdi ve Türkiye'nin ABD öncülüÄŸündeki koalisyonla Rakka operasyonu yürütmeye hazÄ±r olduÄŸunu söyledi.Reuters'Ä±n haberine göre, MüftüoÄŸlu'nun açÄ±klamalarÄ±ndan diÄŸer satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:

- Bu bölge YPG/PYD kontrolünde olduÄŸu söylenen bölge; ancak Rusya ile anlaÅŸma çerçevesinde bu bölgedeki ihlalleri izlemeden Rusya sorumlu olduÄŸu için Rus maslahatgüzar çaÄŸrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

- Rus maslahatgüzara Afrin'de Rus askeri unsurlarÄ±nÄ±n yer almasÄ±na iliÅŸkin husus hakkÄ±nda görüÅŸlerimiz tekrar aktarÄ±ldÄ±.

- Türkiye ve Rusya arasÄ±nda eÅŸgüdüm saÄŸlanmasÄ± en geçerli yöntem olacaktÄ±r; bu görüÅŸümüzü Rusya ile paylaÅŸÄ±yoruz.

- KÄ±sÄ±tlayÄ±cÄ± tedbirler Türkiye ile Rusya arasÄ±nda ticaretin artÄ±rÄ±lmasÄ± yönündeki ortak iradenin hayata geçirilmesi bakÄ±mÄ±ndan zorluklar yaratÄ±yor.

AFRÄ°N'E ÜS Ä°DDÄ°ALARI

GeçtiÄŸimiz günlerde Rusya'nÄ±n Suriye'de yeni askeri üs kurma planlarÄ±nÄ±n olduÄŸu öne sürülmüÅŸtü. Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, bu iddialarÄ± yalanlayarak yeni askeri üs kurma planlarÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.AçÄ±klamada, Rusya'nÄ±n Suriye'deki ateÅŸkesi gözlem merkezine ait bir biriminin "ihlalleri önlemek amacÄ±yla" Afrin yakÄ±nlarÄ±nda PYD/PKK ile Özgür Suriye Ordusu'nun temas hattÄ±na konuÅŸlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti.