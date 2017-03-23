Ä°stanbul'da bÃ¼yÃ¼k operasyon giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar tekrar kapatÄ±ldÄ±

Ä°stanbul'da 1 hafta Ã¶nce yapÄ±lmaya baÅŸlanan 'Kurt KapanÄ±' operasyonunun ikincisi de bugÃ¼n dÃ¼zenlendi. Ä°stanbul'a hava, kara ve deniz yoluyla giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar kapatÄ±ldÄ±.

Ä°stanbul'da 15 Mart günü gerçekleÅŸtirilen 'Kurt kapanÄ±-1' operasyonunun bir benzeri için Ä°stanbul Emniyeti düÄŸmeye bastÄ±. 'KurtkapanÄ±-2' adlÄ± güvenlik operasyonu için Ä°stanbul'un hava, kara ve denizden giriÅŸ- çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ± kapatÄ±ldÄ±. Ä°stanbul Emniyet Müdürü Mustafa ÇalÄ±ÅŸkan'Ä±n koordine ettiÄŸi KurtkapanÄ±-2 operasyonuna, Ä°stanbul emniyetine baÄŸlÄ± tüm ÅŸube ve ilçelerden polisler katÄ±lÄ±yor.

ÇOK SAYIDA NOKTADA YAPILIYOR

HavacÄ±lÄ±k Åžube MüdürlüÄŸüne baÄŸlÄ± polis helikopteri, Deniz Åžube MüdürlüÄŸüne ait polis botlarÄ± ve dedektör köpeklerin de yer aldÄ±ÄŸÄ± operasyon kapsamÄ±nda Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarÄ±, vapur iskeleleri, halkÄ±n yoÄŸun bulunduÄŸu tüm ilçelerdeki caddeler ve meydanlar, suç oranÄ±nÄ±n yüksek olduÄŸu semtler, umuma açÄ±k mekanlarÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu çok sayÄ±da noktada, uygulama ve denetim gerçekleÅŸtiriliyor.Polis ekipleri, ÅŸüpheli görülen kiÅŸilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasÄ±nÄ± yaparken, umuma açÄ±k bazÄ± mekanlar ve iÅŸ yerlerinde de arama yapÄ±lÄ±yor.KurtkapanÄ±-2 operasyonu kapsamÄ±nda denetim ve uygulamalarÄ±n saat 15.00'e kadar süreceÄŸi belirtildi.Tüm ilçelerde uygulama noktalarÄ± oluÅŸturuldu. Operasyona istanbul Emniyeti'nin tüm birimlerinden 2 bin polis katÄ±lÄ±yor.