Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 23/03/2017 12:34

Ä°stanbul'da 2 bin polis arama yapÄ±yor giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar kapatÄ±ldÄ±

istanbul operasyon

Ä°stanbul'un Avrupa YakasÄ±nda Ã§ok sayÄ±da polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla Kurt KapanÄ± 2 adlÄ± operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±

Ä°stanbul Avrupa YakasÄ±nda 2 bin polisle "Kurt kapanÄ± 2" adÄ± verilen uygulama baÅŸlatÄ±ldÄ±. Atatürk HavalimanÄ±, iskeleler, metro istasyonlarÄ± ve halkÄ±n yoÄŸun olduÄŸu yerlerde geniÅŸ kapsamlÄ± aramalar yapÄ±lÄ±yor.

Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan Avrupa yakasÄ±nda 'Kurt KapanÄ± 2' isimli uygulama baÅŸlatÄ±ldÄ±. Uygulamaya, Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü'ne baÄŸlÄ± Terör, UyuÅŸturucu ile Mücadele, Trafik, AsayiÅŸ ve KaçakçÄ±lÄ±k Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerinin yanÄ± sÄ±ra deniz polisi ve polis helikopteri de katÄ±lÄ±yor. Avrupa yakasÄ±nda kurulan çok sayÄ±da kontrol noktasÄ±nda 2 bin polis tarafÄ±ndan denetim yapÄ±lÄ±yor.

Polis ekipleri tarafÄ±ndan ÅŸüpheli görülen araçlarÄ± durdurularak inceleme yapÄ±lÄ±rken, sürücü ve yolculara yönelik ise GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolü yapÄ±lÄ±yor. Uygulamalara K-9 bomba ve narkotik detektör köpekleri de destek veriyor.

Ä°stanbul deniz polisi de sahillerde uygulamaya katÄ±lÄ±rken, polis helikopteri de havadan denetim yapÄ±yor. Avrupa yakasÄ±nda sürdürülecek olan 'Kurt kapanÄ± 2' isimli uygulamanÄ±n saat 15.00'a kadar süreceÄŸi belirtildi.

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