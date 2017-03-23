Karasu'ya yakÄ±n bir yere demir atan geminin sÄ±rrÄ± Ã§Ã¶zÃ¼ldÃ¼

Sakarya'nÄ±n Karasu ilÃ§esinin sahil bÃ¶lgesine yakÄ±n bir yerde demir atan geminin icralÄ±k olduÄŸu ve bu nedenle seferden men edildiÄŸi sÃ¶ylendi.

Sakarya'nÄ±n Karasu ilçesinde, Karasu LimanÄ±nÄ± derinleÅŸtirme çalÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lan ancak bir süredir sahile yakÄ±n bir bölgede demirleyen tarama gemisinin, icralÄ±k olmasÄ± yüzünden seferden men edildiÄŸi öÄŸrenildi. Geminin kÄ±yÄ±ya yakÄ±n olarak Sahilpark'Ä±n karÅŸÄ±sÄ±na izin almadan demir attÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Karasu Liman BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, geminin sahibi olan ÅŸirketin, üzerine konulan 6 adet haciz dosyasÄ±nÄ± kaldÄ±rmak için çabalarÄ±nÄ± sürdürdüÄŸünü ve borç ödenip haciz kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda gemi bulunduÄŸu yerden ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.