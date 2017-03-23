THY o kentten Ä°stanbul'a direkt uÃ§uÅŸlarÄ± durdurdu

TÃ¼rk Hava YollarÄ± Novosibirsk'ten Ä°stanbul'a yapÄ±lan doÄŸrudan uÃ§uÅŸlarÄ± nedenini aÃ§Ä±klamadan durdurma kararÄ± aldÄ±.

THY, Novosibirsk'ten Ä°stanbul'a yaptÄ±ÄŸÄ± doÄŸrudan uçuÅŸlarÄ± durduruyor. Tolmaçevo HavalimanÄ±'nÄ±n basÄ±n dairesinden yapÄ±lan açÄ±klamada "Türk Hava YollarÄ± 24 Mart 2017 tarihinden itibaren Novosibirsk'ten Ä°stanbul'a gerçekleÅŸtirdiÄŸi doÄŸrudan uçuÅŸlarÄ± durduracaÄŸÄ± için, yolcularÄ±n talepleri doÄŸrultusunda söz konusu yönde çalÄ±ÅŸmak için baÅŸka partnerleri davet ediyoruz" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

UÇUÅžLARIN DURDURULMASIYLA Ä°LGÄ°LÄ° BÄ°R AÇIKLAMA YAPILMADI

UçuÅŸlarÄ±n durdurulma nedeni konusunda bir bilgi verilmeyen açÄ±klamada, Ä°stanbul'un Sibirya bölgesinden yolcular için popüler bir nokta olduÄŸu vurgulandÄ±.AçÄ±klamada bu yÄ±l iki kent arasÄ±ndaki yolcu sayÄ±sÄ±nda ciddi bir artÄ±ÅŸ gözlendiÄŸi ve geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre yüzde 36 artÄ±ÅŸ olduÄŸu ifade edildi. THY, Mart 2012'de Novosibirsk-Ä°stanbul uçuÅŸlarÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. (Milliyet)