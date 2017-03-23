RTÃœK kritik toplantÄ±yÄ± dÃ¼zenledi evlilik programlarÄ± son gaz devam edecek

RTÃœK, izdivaÃ§ programÄ± yapan tÃ¼m TV kanallarÄ±nÄ±n Genel YayÄ±n YÃ¶netmenleri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸerek gelen ÅŸikayetleri deÄŸerlendirdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) BaÅŸkanÄ± Ä°lhan Yerlikaya, evlilik programÄ± yapan kanallardan gelen talep üzerine televizyonlarÄ±n genel yayÄ±n yönetmenlerini kabul etti. Yerlikaya, Show TV Genel YayÄ±n Yönetmeni Suavi DoÄŸan, ATV Genel YayÄ±n Yönetmeni Metin Ergen, Star TV Genel YayÄ±n Yönetmeni Ömer Özgüner, Kanal D Genel YayÄ±n Yönetmeni BarÄ±ÅŸ Tümay, Flash TV Genel YayÄ±n Yönetmeni Åženay Åženol ile RTÜK'te bir araya geldi.Üst Kurul yetkilerinden alÄ±nan bilgiye göre, görüÅŸmede evlilik programlarÄ± ele alÄ±ndÄ±. BaÅŸkan Yerlikaya, temsilcilere son dönemde evlilik programlarÄ± konusunda RTÜK'e binlerce ÅŸikayet geldiÄŸini aktardÄ±.RTÜK, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim Merkezi (CÄ°MER) ve BaÅŸbakanlÄ±k Ä°letiÅŸim Merkezine (BÄ°MER) gelen bildirimlerin 136 bin 290'Ä± aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Yerlikaya, Kurul'un kamuoyu tarafÄ±ndan gelen ÅŸikayetleri dikkate aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

YERLÄ°KAYA: Ä°NSAN ONURUNU ZEDELÄ°YOR

Yerlikaya, 6112 sayÄ±lÄ± kanununda bazÄ± yaptÄ±rÄ±mlar bulunduÄŸunu ve RTÜK'e sorumluluk yüklediÄŸini ifade etti. Üst Kurul'un bundan önce olduÄŸu gibi bundan sonra da gerekli müeyyideleri uygulayacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Yerlikaya, yayÄ±ncÄ±lardan kamuoyunun evlilik programlarÄ±yla ilgili taleplerini dikkate almalarÄ±nÄ± istedi. YayÄ±ncÄ±larÄ±n ilgili kanunun yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiÄŸine iÅŸaret eden Yerlikaya, evlilik kurumunun zedelenmesinin gelecek açÄ±sÄ±ndan toplumsal travmalar meydana getireceÄŸini ve taraflarÄ±n bu yükün altÄ±ndan kalkamayacaÄŸÄ±nÄ±, yayÄ±nlarÄ±n sunuÅŸ biçimleri ve içeriklerinin çoÄŸu defa insan onurunu zedelediÄŸini kaydetti.