Ankara ServisÃ§iler OdasÄ± referandum oyunu bÃ¶yle aÃ§Ä±kladÄ±

Ankara ServisÃ§iler OdasÄ± servis ÅŸofÃ¶rleri araÃ§larÄ±yla "evet" yazarak referandum renklerini belli ettiler.

Ankara'da servis ÅŸoförlerinin araçlarÄ±yla yazdÄ±ÄŸÄ± 'evet' yazÄ±sÄ± havadan kamera ile görüntülendi. Konuya iliÅŸkin açÄ±klama yapan Ankara Servisçiler OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Tuncay ElmadaÄŸlÄ±, ÅŸunlarÄ± dedi: "16 Nisan'da yapÄ±lacak olan referandum kampanyasÄ±na destek vermek için bizde araçlarÄ±mÄ±zla evet yazarak Ankara servisçileri olarak müdahil olduk. Bundan önceki süreçte de 15 Temmuz gecesinden bu güne kadar olan ülkemizin içinde bulunduÄŸu sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± takip etmekteyiz. Ülkemizin üzerinde oynanan ekonomik olaylarda da dolarlarÄ±mÄ±z bozdurarak devletimizin yanÄ±nda olduk. Bugün Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin ülkemizin refahÄ± ve düzeni için iyi olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için bugün de devletimizin yanÄ±ndayÄ±z. Bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine evet diyoruz. 16 Nisan'a kadar da bu süreci takip edeceÄŸiz ve devam edeceÄŸiz."