Hakkari'ye ÅŸehit ateÅŸi dÃ¼ÅŸtÃ¼

Hakkari'de PKK'lÄ± terÃ¶ristlerin silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu nÃ¶bet tutan askerlerden biri hastanede hayat mÃ¼cadelesini sonlandÄ±rdÄ±.

Hakkari'nin Çukurca Geriktepe Üs Bölgesi'ne bölücü terör örgütü mensuplarÄ±nca düzenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu yaralanan askerlerden biri, tedavi gördüÄŸü Hakkari Devlet Hastanesi'nde ÅŸehit oldu.

PKK'LI TERÖRÄ°STLER ÜS BÖLGESÄ°NE SALDIRMIÅžTI

Türkiye'nin Kuzey Irak sÄ±nÄ±rÄ±na sÄ±fÄ±r noktadaki Çukurca 2. Hudut Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± Gerki Tepe Üs bölgesine dün saat 22.00 sÄ±ralarÄ±nda bir grup PKK'lÄ± terörist, sisli havadan da yaralanarak sÄ±zma giriÅŸiminde bulundu. Nöbet tutan askerlerin fark ettiÄŸi teröristler, uzun namlulu silahlar ve roketatarla saldÄ±rÄ± düzenledi. Güvenlik güçlerinin anÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±k verdiÄŸi PKK'lÄ± teröristler kaçarken, saldÄ±rÄ±da 1 asker ÅŸehit oldu, 3 asker de yaralandÄ±. Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi gören askerlerden biri daha yapÄ±lan tüm madahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak ÅŸehit oldu. DiÄŸer yaralÄ±larÄ±n tedavisi sürüyor.