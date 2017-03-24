Nilhan OsmanoÄŸlu'ndan olay yaratacak AtatÃ¼rk aÃ§Ä±klamasÄ±

Bir panelden konuÅŸan AbdÃ¼lhamit'in 5. kuÅŸak torunu Nilhan OsmanoÄŸlu, "Mustafa Kemal AtatÃ¼rk benim aileme saygÄ± gÃ¶stermemiÅŸ olabilir ama ben ailemden aldÄ±ÄŸÄ±m adaptan Ã¶tÃ¼rÃ¼ kendisine saygÄ± gÃ¶steriyorum." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

OsmanlÄ± PadiÅŸahÄ± Sultan Abdülhamit'in 5. kuÅŸak torunu Nilhan OsmanoÄŸlu, Esenyurt Belediyesi'nin organize ettiÄŸi panelde konuÅŸtu. ÖÄŸlen saatlerinde düzenlenen ve Sultan Abdülhamit'in konu edildiÄŸi panelde izleyici olarak Esenyurt Anadolu Lisesi öÄŸrencileri yer aldÄ±. KonuÅŸmasÄ±nda OsmanlÄ± dönemiyle günümüz Türkiye'sinin eÄŸitim sistemini karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ran OsmanoÄŸlu'na, öÄŸrenciler çeÅŸitli sorular sordu.

"TELEVÄ°ZYON DÄ°ZÄ°LERÄ°NDEN TARÄ°H ÖÄžRENÄ°LMEZ"

ÖÄŸrencilere 'televizyon dizilerinden tarih öÄŸrenilmez' uyarÄ±sÄ±nda da bulunan OsmanoÄŸlu, "Biliyorsunuz okunmayÄ± çok seven bir toplum deÄŸiliz ama inÅŸallah bol bol okuruz. Bu nesilden hepimiz çok çok umutluyuz. Lakin diziler gerçekten bazÄ± ÅŸeyleri eksik veya yanlÄ±ÅŸ verebiliyor. Belirli ÅŸartlarda çekiliyor çünkü ama ÅŸu ÅŸekilde bakmak lazÄ±m, 'bu diziyi kapattÄ±ÄŸÄ±mda ben ecdadÄ±ndan gurur duyuyor muyum' o ÅŸekilde görmek lazÄ±m diye düÅŸünüyorum." dedi.

"DEVLETÄ°N ÇIKARLARININ BAÅžLADIÄžI YERDE BASIN ÖZGÜRLÜÄžÜ BÄ°TMÄ°ÅžTÄ°R"

OsmanoÄŸlu, Bir öÄŸrencinin "Sultan Abdülhamit Han döneminde baskÄ±cÄ± bir dönem ön plandaydÄ±. Neden böyle bir baskÄ± yapma gereÄŸi duymuÅŸ?" ÅŸeklindeki sorusuna, "O ÅŸekilde lanse edildi; diktatör, aynÄ± bugün olduÄŸu gibi. Bir kere özgürlüÄŸün tanÄ±mÄ±nÄ± iyi biliyor olmak lazÄ±m. Ne kadar özgürsünüz, basÄ±n ne kadar özgür? Yani ÅŸimdi ÅŸunu iyi anlÄ±yor olmak gerekiyor, o dönemde de eli kalem tutanlar, hep Sultan Abdülhamit Han'Ä±n okuttuÄŸu insanlar onu taÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r zaten. Bu dönemde de olduÄŸu gibi. AslÄ±nda aydÄ±n dediÄŸimiz kesim hep onlarÄ±, hükümeti sonuçta kötüleyenler. Åžunu anlamak gerekiyor. Ne derecede özgürsünüz baÅŸkasÄ±nÄ±n özgürlüÄŸünün baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yerde siz özgür deÄŸilsiniz. DolayÄ±sÄ±yla toplumun bazÄ± gelenek görenekleri örf adetleri, bu çerçevede özgürsünüz. Devletin çÄ±karlarÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yerde basÄ±n özgürlüÄŸü bitmiÅŸtir. Sultan Abdülhamit Han da bu politikayÄ± izlemiÅŸtir. DolayÄ±sÄ±yla bundan dolayÄ± eÄŸer diktatör deniliyorsa o ÅŸekilde lanse ediliyorsa bugün de o ÅŸekilde bahsediliyorsa doÄŸru bir politikadÄ±r izlediÄŸi" diye yanÄ±t verdi.

"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BENÄ°M AÄ°LEME SAYGI GÖSTERMEMÄ°Åž OLABÄ°LÄ°R AMA..."

BaÅŸka bir öÄŸrencinin, "Bir OsmanlÄ± Hanedan üyesi olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili ne düÅŸünüyorsunuz?" sorusuna, OsmanlÄ± HanedanÄ± adÄ±na cevap veremeyeceÄŸini fakat ÅŸahsi düÅŸüncesini söyleyeceÄŸini belirterek cevap veren OsmanoÄŸlu, "Ben her zaman söylüyorum. Tarihimi her zaman ailem olarak görüyorum. Ä°yisiyle, kötüsüyle, hatasÄ±yla, yanlÄ±ÅŸÄ±yla ailem olarak görüyorum. DüÅŸünün ki, ailenizde bir hata olmuÅŸ. Bir PaÅŸa yüzünden veya nasÄ±l söyleyeyim, OsmanlÄ± döneminde devÅŸirmelere laf söylerler. Neticede Mimar Sinan da, Merzifonlu Kara Mustafa PaÅŸa da çok saÄŸlam devÅŸirmelerdir. SonrasÄ±nda gelen PaÅŸalar yüzünden ihanete uÄŸramÄ±ÅŸlar. Yani bu PaÅŸalar da bizim paÅŸalarÄ±mÄ±zdÄ±. DolayÄ±sÄ±yla ben iyisiyle kötüsüyle, sahip çÄ±kma taraftarÄ±yÄ±m. Seviyor muyum, sevmiyor muyum? Bu beni ilgilendirir. Kimse kimseyi sevmek zorunda deÄŸil ama herkes herkese saygÄ± göstermek zorunda. Yani buna zorunda olduÄŸunuzu hiçbir zaman unutmayÄ±n. Kimse kimseyi sevmek zorunda deÄŸil ama saygÄ± göstermek zorundadÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla, Mustafa Kemal Atatürk benim aileme saygÄ± göstermemiÅŸ olabilir ama ben ailemden aldÄ±ÄŸÄ±m adaptan ötürü kendisine saygÄ± gösteriyorum." ifadelerini kullnadÄ±.