Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 24/03/2017 13:50

Cinci hocaya baskÄ±n dÃ¼zenleyen polisler neye uÄŸradÄ±klarÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±

cinci hoca

Ä°stanbul'da polisler Cin Ã§Ä±karttÄ±ÄŸÄ± ve muska hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylenen sÃ¶zde hocanÄ±n ofisine baskÄ±n yaptÄ±. SÃ¶zde hocanÄ±n numaratÃ¶r ile iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶ren polis ekipleri hayrete dÃ¼ÅŸtÃ¼

Ä°stanbul Kartal Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü ekipleri, Esentepe Mahallesi, TecerdaÄŸÄ± Caddesi'ndeki bir adreste, muska ve cin çÄ±karma yalanÄ± ile insanlarÄ± dolandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddia edilen bir ÅŸüpheliyi belirledi. Ä°nsanlarÄ±n inançlarÄ±nÄ± suistimal eden ÅŸüphelinin yakalanmasÄ± için adrese baskÄ±n düzenlendi. BaskÄ±nda, S.G. isimli sahte hoca gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Åžüpheliye yardÄ±m eden 3 yakÄ±nÄ± da operasyonda yakalandÄ±.

 

 

 

NUMARATÖRLE SIRA VERDÄ°

Özellikle çocuÄŸu olmayan kadÄ±nlara muska yazan ÅŸüphelinin, yoÄŸunluktan ötürü, daha çok bankalarda kullanÄ±lan " Numaratör" kullandÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Polisin aramasÄ±nda, muska yazÄ±lmasÄ±nda kullanÄ±lan çok sayÄ±da kaÄŸÄ±t, ÅŸifa duasÄ± olduÄŸu öne sürülen Arapça yazÄ±lÄ± kaÄŸÄ±tlar ve 1 numaratör ele geçirildi.Operasyon, ÅŸüphelinin, kullandÄ±ÄŸÄ± yöntemle nasÄ±l bir para tuzaÄŸÄ± oluÅŸturduÄŸu da açÄ±ÄŸa çÄ±kardÄ±. S.G.'nin evinde ele geçirilen fiyat levhasÄ±nda, muayenenin ücretinin 30 lira, muska yazmanÄ±n bedelinin ise 300 lira olduÄŸu yazÄ±yordu. Levhada "PazarlÄ±k yapmayÄ±n" yazÄ±sÄ± da dikkat çekerken, ÅŸüphelinin müÅŸterilerine randevu vererek çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± da tespit edildi. Polis adreste ele geçirilen 6 bin 300 liraya da el koydu.

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