DuruÅŸmada Ã§arpÄ±cÄ± detay KorkunÃ§ cinayeti o romandan esinlenerek mi iÅŸlediler

Antalya'da 25 yaÅŸÄ±ndaki bir gencin Ã¶lÃ¼mÃ¼ndeki sÄ±r perdesi aralanÄ±yor. DuruÅŸmada 3 sanÄ±ÄŸÄ±n, "Ã–lÃ¼mÃ¼n nefesi" adlÄ± kitaptan etkilenerek cinayeti iÅŸledikleri dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼.

Antalya'da geçen haziran ayÄ±nda öldürüldükten sonra cesedi yakÄ±lÄ±p kuyuya atÄ±lan 25 yaÅŸÄ±ndaki Hulusi GeliÅŸken'in katili olduklarÄ± iddiasÄ±yla 3 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ±nda, sanÄ±klardan Murat C.'nin yazdÄ±ÄŸÄ± 'Ölümün Nefesi' romanÄ±nÄ±n cinayetle ilgisinin olup olmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin tutanak okundu.

DEFÄ°NE AVCILARI KUYUDA YANMIÅž CESET BULMUÅžLARDI

Antalya'da KiriÅŸçiler Mahallesi'ndeki ormanlÄ±k alanda arama yapan define avcÄ±larÄ±, geçen yÄ±l bir kuyuda yanmÄ±ÅŸ bir ceset buldu. YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada baÅŸÄ±ndan vurulduktan sonra yakÄ±lan cesedin, bir süredir kendisinden haber alÄ±namayan Hulusi GeliÅŸken'e ait olduÄŸu saptandÄ±. YapÄ±lan soruÅŸturmada Hulusi GeliÅŸken'in, kÄ±z arkadaÅŸÄ±yla birlikte kaldÄ±ÄŸÄ± evden 23 Haziran günü sabaha karÅŸÄ± yakÄ±n arkadaÅŸÄ± Ä°brahim Caner ve Mahsum Kartal ile Isparta'ya gideceÄŸini söyleyip ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve bir daha haber alÄ±namadÄ±ÄŸÄ±, kredi kartÄ±ndan da 3 kez para çekildiÄŸi ve ÅŸifresinin deÄŸiÅŸtirildiÄŸi anlaÅŸÄ±ldÄ±.

CÄ°NAYETÄ° ROMANDAN ESÄ°NLENEREK Ä°ÅžLEDÄ°KLERÄ° Ä°DDÄ°A EDÄ°LDÄ°

Olayla ilgili Ä°brahim Caner, Mahsum Kartal ve Murat C. gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Åžüphelilerin cinayeti, Murat C.'nin yazdÄ±ÄŸÄ± 'Ölümün Nefesi' adlÄ± romandan esinlenerek iÅŸledikleri iddia edildi. Sevk edildikleri mahkemece tutuklanan sanÄ±klardan Mahsum Kartal ve Ä°brahim Caner hakkÄ±nda 'kasten insan öldürmek' ve 'baÅŸkasÄ±na ait banka veya kredi kartÄ±nÄ±n izinsiz kullanÄ±lmasÄ± suretiyle yarar saÄŸlama' suçlarÄ±ndan ömür boyu, Murat C. hakkÄ±nda ise 'baÅŸkasÄ±na ait banka veya kredi kartÄ±nÄ±n izinsiz kullanÄ±lmasÄ± suretiyle yarar saÄŸlama' suçundan 6 yÄ±la kadar hapis istemiyle dava açÄ±ldÄ±.Antalya 5'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görülen davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±nda, Murat C. tahliye edildi. Mahkeme adli emanette kayÄ±tlÄ± 'Ölümün Nefesi' adlÄ± kitapla cinayet arasÄ±nda baÄŸlantÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespiti için inceleme tutanaÄŸÄ± hazÄ±rlattÄ±. SanÄ±k Murat C.'nin yazdÄ±ÄŸÄ± kitapla ilgili hazÄ±rlanan tutanak, ikinci duruÅŸmada okundu. Romandaki olayÄ±n 1215 yÄ±lÄ±nda geçtiÄŸi belirtilen tutanak, okunduktan sonra dosyaya konuldu. Tutanakta 'Ölümün Nefesi' romanÄ± ile Hulusi GeliÅŸken cinayeti arasÄ±nda bazÄ± benzerlikler olduÄŸu belirtildi.