DuruÅŸmada Ã§arpÄ±cÄ± detay KorkunÃ§ cinayeti o romandan esinlenerek mi iÅŸlediler

Antalya'da 25 yaşındaki bir gencin ölümündeki sır perdesi aralanıyor. Duruşmada 3 sanığın, "Ölümün nefesi" adlı kitaptan etkilenerek cinayeti işledikleri düşünüldü.

Antalya'da geçen haziran ayında öldürüldükten sonra cesedi yakılıp kuyuya atılan 25 yaşındaki Hulusi Gelişken'in katili oldukları iddiasıyla 3 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında, sanıklardan Murat C.'nin yazdığı 'Ölümün Nefesi' romanının cinayetle ilgisinin olup olmadığına ilişkin tutanak okundu.

DEFİNE AVCILARI KUYUDA YANMIŞ CESET BULMUŞLARDI

Antalya'da Kirişçiler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda arama yapan define avcıları, geçen yıl bir kuyuda yanmış bir ceset buldu. Yapılan araştırmada başından vurulduktan sonra yakılan cesedin, bir süredir kendisinden haber alınamayan Hulusi Gelişken'e ait olduğu saptandı. Yapılan soruşturmada Hulusi Gelişken'in, kız arkadaşıyla birlikte kaldığı evden 23 Haziran günü sabaha karşı yakın arkadaşı İbrahim Caner ve Mahsum Kartal ile Isparta'ya gideceğini söyleyip ayrıldığı ve bir daha haber alınamadığı, kredi kartından da 3 kez para çekildiği ve şifresinin değiştirildiği anlaşıldı.

CİNAYETİ ROMANDAN ESİNLENEREK İŞLEDİKLERİ İDDİA EDİLDİ

Olayla ilgili İbrahim Caner, Mahsum Kartal ve Murat C. gözaltına alındı. Şüphelilerin cinayeti, Murat C.'nin yazdığı 'Ölümün Nefesi' adlı romandan esinlenerek işledikleri iddia edildi. Sevk edildikleri mahkemece tutuklanan sanıklardan Mahsum Kartal ve İbrahim Caner hakkında 'kasten insan öldürmek' ve 'başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama' suçlarından ömür boyu, Murat C. hakkında ise 'başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında, Murat C. tahliye edildi. Mahkeme adli emanette kayıtlı 'Ölümün Nefesi' adlı kitapla cinayet arasında bağlantı olup olmadığının tespiti için inceleme tutanağı hazırlattı. Sanık Murat C.'nin yazdığı kitapla ilgili hazırlanan tutanak, ikinci duruşmada okundu. Romandaki olayın 1215 yılında geçtiği belirtilen tutanak, okunduktan sonra dosyaya konuldu. Tutanakta 'Ölümün Nefesi' romanı ile Hulusi Gelişken cinayeti arasında bazı benzerlikler olduğu belirtildi.