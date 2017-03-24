AVM'de korkunÃ§ olay gezerken ayaÄŸÄ±ndan silahla vuruldu

Ä°zmit'te bir AVM'de gezmeye Ã§Ä±kan M.E.A isimli bir kiÅŸi, kimliÄŸi belirsiz ÅŸahÄ±s tarafÄ±ndan ayaÄŸÄ±ndan silahla vuruldu. Polisler konuyla ilgili araÅŸtÄ±rma baÅŸlattÄ±

Olay, Ä°zmit Belsa Plaza alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M. E.A. isimli bir ÅŸahÄ±s bilinmeyen bir nedenden dolayÄ± ismi öÄŸrenilemeyen bir kiÅŸi tarafÄ±ndan ayaÄŸÄ±ndan vuruldu. YaralÄ± ÅŸahÄ±sÄ± yerden gören vatandaÅŸlar durumu 112 saÄŸlÄ±k ekiplerine bildirirken, Mehmet E.A.'yÄ± yaralayan zanlÄ± ise hÄ±zla olay yerinden kaçtÄ±. KÄ±sa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, yaralÄ±ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptÄ±. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu öÄŸrenildi. Polis ekipleri ise olay sonrasÄ±nda kaçan ÅŸüpheliyi yakalamak için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.