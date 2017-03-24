Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 24/03/2017 15:56

Yemek bulamayan yaban domuzlarÄ± ÅŸehre indi vatandaÅŸlar elleriyle besledi

yaban domuzu ÅŸehirde

KÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±nÄ±n aÄŸÄ±r geÃ§tiÄŸi Tunceli'de yaban domuzlarÄ± yiyecek bulamayÄ±nca ÅŸehre iniyor. VatandaÅŸlar da domuzlarÄ± elleriyle besliyor

HavalarÄ±n Ä±sÄ±nmasÄ±na raÄŸmen yaban domuzlarÄ±, kent merkezine inmeye devam ediyor. Özellikle akÅŸam ve gecenin geç saatlerinde merkeze baÄŸlÄ± Atatürk Mahallesi'ne inen yaban domuzlarÄ±, çöplerde yiyecek arÄ±yor. KÄ±ÅŸÄ±n yiyecek bulduklarÄ± bir restoranÄ±n çevresine gelmeye devam eden yaban domuzlarÄ±nÄ±, vatandaÅŸlar da görmek için geliyor.

''MÜÅžTERÄ°LERLE DOMUZLAR ARASINDA SICAK BÄ°R Ä°LÄ°ÅžKÄ° BAÅžLADI''

En son geldiklerinde domuzlarÄ± cep telefonuyla kaydeden restoran sahibi Ali Ekber Karakoç, "KÄ±ÅŸ mevsiminde çok kar yaÄŸdÄ±ÄŸÄ± zaman domuzlar restoranÄ±n önüne gelmiÅŸlerdi. Ekmek verdim. Sonra toplanmaya baÅŸladÄ±lar. Aç olduklarÄ±nÄ± hissettiÄŸim için restoranÄ±n kÄ±rÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± bir köÅŸeye bÄ±rakmaya baÅŸladÄ±m. Her gün geliyorlar. MüÅŸterilerle domuzlar arasÄ±nda da sÄ±cak bir iliÅŸki baÅŸladÄ±. Aileler, çocuklarÄ± domuzlarÄ± görsün diye buraya getirmeye baÅŸladÄ±lar. En son geldikle

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