Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 24/03/2017 17:10

Bu acÄ±nÄ±n tarifi yok iki oÄŸlunu bÃ¶yle uÄŸurladÄ±

anne Hanife Tunca

Libya aÃ§Ä±klarÄ±nda batan kargo gemisinde hayatÄ±nÄ± kaybeden iki kardeÅŸin anneleri ayakta durmakta gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekti

Libya açÄ±klarÄ±nda Türk kargo gemisinin olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle batmasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden iki kardeÅŸin cenazeleri, memleketleri Zonguldak'ta defnedildi.

Misurata LimanÄ± açÄ±klarÄ±nda demirlediÄŸi sÄ±rada olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle batan Türk bayraklÄ± "M/V TINAZTEPE-S" isimli gemi personelinden hayatÄ±nÄ± kaybeden Cevceddin (45) ve kardeÅŸi Celalettin Tunca'nÄ±n (41) cenazeleri, ÅŸirket yetkilileri tarafÄ±ndan Ä°stanbul Atatürk HavalimanÄ±ndan alÄ±narak, merkeze baÄŸlÄ± Karaman beldesi Keller köyüne götürüldü. Tunca kardeÅŸlerin cenazeleri, Merkez Keller Köyü Camisi'nde kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan köy mezarlÄ±ÄŸÄ±nda topraÄŸa verildi.Emekli maden iÅŸçisi baba Nurettin Tunca ve anne Hanife Tunca, cenaze sÄ±rasÄ±nda ayakta durmakta güçlük çekti. Anne Tunca'nÄ±n, oÄŸullarÄ±nÄ±n cenazeleri baÅŸÄ±nda beklediÄŸi sÄ±rada ayakkabÄ±sÄ±z olduÄŸunu fark eden yakÄ±nlarÄ±, anneye terlik giydirdi. Öte yandan, Cevceddin Tunca'nÄ±n evli ve 3 çocuk babasÄ± olduÄŸu, 1,5 ay önce köyüne izne geldiÄŸi, Celallettin Tunca'nÄ±n ise aÄŸabeyiyle 5 yÄ±ldÄ±r aynÄ± gemide çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve iki ay önce ailesini ziyaret ettiÄŸi öÄŸrenildi. 

Köy muhtarÄ± KazÄ±m Aldemir, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, böyle bir acÄ±yÄ± Allah'Ä±n hiçbir aileye yaÅŸatmamasÄ±nÄ± dilediÄŸini belirterek, "Ä°ki kardeÅŸtiler. AcÄ±mÄ±z büyük. En azÄ±ndan cenazelerini bulduÄŸumuza ÅŸükürler ediyoruz." diye konuÅŸtu. Gemi, 16 Mart'ta, Misurata LimanÄ± açÄ±klarÄ±nda demirlediÄŸi sÄ±rada batmÄ±ÅŸtÄ±. Mürettebattan 7'si kurtarÄ±lÄ±rken, 3 kiÅŸinin cesedine ulaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Halen kayÄ±p olan 3 mürettebatÄ± arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± ise devam ediyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

elektrik kesintisi

Ä°stanbul'un hangi ilÃ§elerinde 27 Mart Pazartesi gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

Ä°stanbul'un Avrupa YakasÄ±nda bulunan bazÄ± ilÃ§elerde 27 Mart Pazartesi gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

ErtuÄŸrul Ã–

FETÃ–'den aranan zanlÄ±nÄ±n evinde Ã¶yle ÅŸeyler bulundu ki

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin operasyon kapsamÄ±nda hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± olan ÅŸahsÄ±n evinde yapÄ±lan aramada Ã§ok sayÄ±da tarihi eser ele geÃ§irildi

BeÅŸiktaÅŸ â€“ Astra Giurgiu hazÄ±rlÄ±k mÃ¼sabakasÄ±

Ä°stanbul'da 25 Mart Cumartesi gÃ¼nÃ¼ bu yollar trafiÄŸe kapalÄ± olacak

Ä°stanbul'da 25 Mart Cumartesi gÃ¼nÃ¼ BeÅŸiktaÅŸ-Astra Giurgiu hazÄ±rlÄ±k mÃ¼sabakasÄ± nedeniyle bazÄ± yollar trafiÄŸe kapalÄ± olacak