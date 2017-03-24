Bu acÄ±nÄ±n tarifi yok iki oÄŸlunu bÃ¶yle uÄŸurladÄ±

Libya aÃ§Ä±klarÄ±nda batan kargo gemisinde hayatÄ±nÄ± kaybeden iki kardeÅŸin anneleri ayakta durmakta gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekti

Libya açÄ±klarÄ±nda Türk kargo gemisinin olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle batmasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden iki kardeÅŸin cenazeleri, memleketleri Zonguldak'ta defnedildi.

Misurata LimanÄ± açÄ±klarÄ±nda demirlediÄŸi sÄ±rada olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle batan Türk bayraklÄ± "M/V TINAZTEPE-S" isimli gemi personelinden hayatÄ±nÄ± kaybeden Cevceddin (45) ve kardeÅŸi Celalettin Tunca'nÄ±n (41) cenazeleri, ÅŸirket yetkilileri tarafÄ±ndan Ä°stanbul Atatürk HavalimanÄ±ndan alÄ±narak, merkeze baÄŸlÄ± Karaman beldesi Keller köyüne götürüldü. Tunca kardeÅŸlerin cenazeleri, Merkez Keller Köyü Camisi'nde kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan köy mezarlÄ±ÄŸÄ±nda topraÄŸa verildi.Emekli maden iÅŸçisi baba Nurettin Tunca ve anne Hanife Tunca, cenaze sÄ±rasÄ±nda ayakta durmakta güçlük çekti. Anne Tunca'nÄ±n, oÄŸullarÄ±nÄ±n cenazeleri baÅŸÄ±nda beklediÄŸi sÄ±rada ayakkabÄ±sÄ±z olduÄŸunu fark eden yakÄ±nlarÄ±, anneye terlik giydirdi. Öte yandan, Cevceddin Tunca'nÄ±n evli ve 3 çocuk babasÄ± olduÄŸu, 1,5 ay önce köyüne izne geldiÄŸi, Celallettin Tunca'nÄ±n ise aÄŸabeyiyle 5 yÄ±ldÄ±r aynÄ± gemide çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve iki ay önce ailesini ziyaret ettiÄŸi öÄŸrenildi.

Köy muhtarÄ± KazÄ±m Aldemir, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, böyle bir acÄ±yÄ± Allah'Ä±n hiçbir aileye yaÅŸatmamasÄ±nÄ± dilediÄŸini belirterek, "Ä°ki kardeÅŸtiler. AcÄ±mÄ±z büyük. En azÄ±ndan cenazelerini bulduÄŸumuza ÅŸükürler ediyoruz." diye konuÅŸtu. Gemi, 16 Mart'ta, Misurata LimanÄ± açÄ±klarÄ±nda demirlediÄŸi sÄ±rada batmÄ±ÅŸtÄ±. Mürettebattan 7'si kurtarÄ±lÄ±rken, 3 kiÅŸinin cesedine ulaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Halen kayÄ±p olan 3 mürettebatÄ± arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± ise devam ediyor.