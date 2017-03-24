Pazarda pompalÄ± tÃ¼fekler konuÅŸtu 1'i Ã§ocuk 6 kiÅŸi hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Adana'da pazar yerinde iki grup arasÄ±nda Ã§Ä±kan kavgada pompalÄ± tÃ¼fekle ateÅŸ aÃ§Ä±lmasÄ± sonucu alÄ±ÅŸveriÅŸ yapan bir Ã§ocukla birlikte 6 kiÅŸi yaralandÄ±

AlÄ±nan bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki cuma pazarÄ±nda meydana geldi. Ä°ddiaya göre, husumetli olduklarÄ± öÄŸrenilen iki grup birbirlerine pompalÄ± tüfekle ateÅŸ açtÄ±. Bir anda pazar yeri savaÅŸ alanÄ±na döndü. AlÄ±ÅŸveriÅŸ yapmak için pazara gelen Åžükran Erdem, oÄŸlu Aziz Erdem, Osman Uzar, Fehim Boran, UlaÅŸ Pala ile kimliÄŸi belirlenemeyen bir kiÅŸi çeÅŸitli yerlerinden yaralandÄ±. Adana Numune EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi ile özel hastaneye kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±lar tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Polis, olaydan sonra kaçan ÅŸahÄ±slarÄ± yakalamak için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.