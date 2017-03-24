Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 24/03/2017 19:31

Ä°stanbul'da 25 Mart Cumartesi gÃ¼nÃ¼ bu yollar trafiÄŸe kapalÄ± olacak

BeÅŸiktaÅŸ â€“ Astra Giurgiu hazÄ±rlÄ±k mÃ¼sabakasÄ±

Ä°stanbul'da 25 Mart Cumartesi gÃ¼nÃ¼ BeÅŸiktaÅŸ-Astra Giurgiu hazÄ±rlÄ±k mÃ¼sabakasÄ± nedeniyle bazÄ± yollar trafiÄŸe kapalÄ± olacak

BeÅŸiktaÅŸ'ta Vodafone Arena StadÄ±nda 25 Mart Cumartesi günü saat 15.00'te oynanacak olan BeÅŸiktaÅŸ – Astra Giurgiu hazÄ±rlÄ±k müsabakasÄ± ile ilgili 12.00'den tedbirler sona erene kadar bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak.

TrafiÄŸe kapatilacak yollar ve alternatif güzergahlar ÅŸöyle; Dolmabahçe Caddesi Akaretler KavÅŸaÄŸÄ±ndan KadÄ±rgalar alt baÅŸ Ä±ÅŸÄ±klara kadar olan kÄ±sÄ±m trafiÄŸe kapatÄ±lacak, Trafik akÄ±mÄ± Akaretler kavÅŸaÄŸÄ±ndan Dolmabahçe istikametine verilmeyecek, Trafik AkÄ±mÄ± Süleyman Seba Caddesinden BayÄ±ldÄ±m Caddesi Stadyum arkasÄ±na yönlendirilecek.

KadÄ±rgalar Caddesi BayÄ±ldÄ±m Caddesine kadar trafiÄŸe kapatÄ±lacak, KadÄ±rgalar Caddesi giriÅŸine Meclisi Mebusan Caddesinden gelen Trafik akÄ±mÄ± stadyum arkasÄ±na verilmeyip BeÅŸiktaÅŸ istikametine yönlendirilecek.

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