FETÃ–'den aranan zanlÄ±nÄ±n evinde Ã¶yle ÅŸeyler bulundu ki

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin operasyon kapsamÄ±nda hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± olan ÅŸahsÄ±n evinde yapÄ±lan aramada Ã§ok sayÄ±da tarihi eser ele geÃ§irildi

NevÅŸehir'in KozaklÄ± ilçesinde ikamet eden ve FETÖ soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± çÄ±karÄ±lan ErtuÄŸrul Ö'nün evinde arama yapÄ±ldÄ±.Evde, Roma dönemine ait bir gümüÅŸ sikke, OsmanlÄ±, Roma ve Bizans dönemlerine ait bir gümüÅŸ ve 27 bronz sikke, Bizans dönemine ait 4 yüzük, demir çaÄŸÄ±na ait olduÄŸu deÄŸerlendirilen bir mühür ile 7 çeÅŸitli obje ele geçirildi.GözaltÄ±na alÄ±nan ErtuÄŸrul Ö, emniyete götürüldü.Evinde ele geçirilen tarihi eserler nedeniyle zanlÄ± hakkÄ±nda "Kültür ve Tabiat VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan dolayÄ± da yasal iÅŸlem yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.