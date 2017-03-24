Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 24/03/2017 19:36

Ä°stanbul'un hangi ilÃ§elerinde 27 Mart Pazartesi gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

elektrik kesintisi

Ä°stanbul'un Avrupa YakasÄ±nda bulunan bazÄ± ilÃ§elerde 27 Mart Pazartesi gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±nda bazÄ± ilçelere, planlÄ± bakÄ±m ve iyileÅŸtirme çalÄ±ÅŸtÄ±rmalarÄ± kapsamÄ±nda 27 Mart Pazartesi günü elektrik verilemeyecek. BoÄŸaziçi Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž'den (BEDAÅž) yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, Ä°stanbul'un Eyüp, Küçükçekmece, BayrampaÅŸa, Esenyurt, BaÅŸakÅŸehir, ÅžiÅŸli, Bahçelievler, SarÄ±yer, Güngören, Zeytinburnu, Sultangazi ve BaÄŸcÄ±lar ilçelerinin bazÄ± sokak, mahalle ve semtlerinde 27 Mart'ta 00.00-19.00 saatleri arasÄ±nda elektrik kesintisine gidilecek.Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara iliÅŸkin detaylÄ± bilgilere BEDAÅž'Ä±n internet sitesinde yer alan PlanlÄ± BakÄ±m ve YatÄ±rÄ±m ÇalÄ±ÅŸmalarÄ± bölümünden ulaÅŸabilecek.

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