Ä°stanbul'da peÅŸ peÅŸe korkutan yangÄ±nlar

Ä°stanbul GÃ¼ngÃ¶ren ve Tuzla'da biri 5 katlÄ± apartman biri ambalaj fabrikasÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±n paniÄŸe yol aÃ§tÄ±

YangÄ±n, Güngören, Sanayi Mahallesi Vali Sokak’ta 02.30 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlÄ± bir binanÄ±n çatÄ±sÄ±nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Alevler kÄ±sa sürede tüm çatÄ±yÄ± sardÄ±. Mahalle sakinleri yangÄ±nÄ±n çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± binada oturan komÅŸularÄ±nÄ± uyandÄ±rarak haber verirken, bir yandan da olayÄ± itfaiye, polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. KÄ±sa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan binanÄ±n çatÄ± katÄ±na müdahale etti. Bu sÄ±rada polis ekipleri, olayÄ±n meydana geldiÄŸi yerdeki GaziosmanpaÅŸa Caddesi’ni itfaiyenin rahat çalÄ±ÅŸmasÄ± için kÄ±sa süreliÄŸine araç geçiÅŸine kapattÄ±. Ä°GDAÅž ekipleri de doÄŸalgazÄ± keserek önlem aldÄ±. SaÄŸlÄ±k ekipleri, herhangi bir olumsuzluÄŸa karÅŸÄ± olay yerinde hazÄ±r bekletildi. YangÄ±nÄ±n çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± binada oturan bazÄ± vatandaÅŸlar nöbetçi olan bir eczanede itfaiye ekiplerinin yangÄ±nÄ± söndürmesini bekledi. Ä°tfaiye ekiplerinin yaklaÅŸÄ±k 1 saatlik çalÄ±ÅŸmasÄ± sonucu yangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. ArdÄ±ndan cadde araç trafiÄŸine açÄ±ldÄ±. Ä°tfaiye ekipleri yangÄ±nÄ±n çÄ±kÄ±ÅŸ sebebini araÅŸtÄ±rÄ±rken, polis olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

FABRÄ°KADA YANGIN

Tuzla'daki yangÄ±n, saat 04.00 sÄ±ralarÄ±nda OrhanlÄ± Merkez Mahallesi Beyazgül Sokak üzerinde bulunan ambalaj fabrikasÄ±nda meydana geldi. Fabrikadan yükselen dumanÄ± gören bir vatandaÅŸ durumu hemen itfaiyeye bildirdi. OrhanlÄ±-Tuzla Organize bölge ve Kurtköy’den çok sayÄ±da itfaiye ekibi yanan fabrikaya sevk edildi. FabrikanÄ±n çatÄ± kÄ±smÄ±nÄ±n alev aldÄ±ÄŸÄ± yangÄ±n anÄ± cep telefonu kamerasÄ± tarafÄ±ndan da kaydedildi. YangÄ±n, yaklaÅŸÄ±k 1 saatlik çalÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan kontrol altÄ±na alÄ±nabildi. YangÄ±nda can kaybÄ± ve yaralanan bulunmazken, fabrikada ise maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme baÅŸlattÄ±.