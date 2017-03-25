KÄ±zÄ±lay baÄŸÄ±ÅŸÃ§Ä±larÄ±nda HIV tespit edildi

GeÃ§en yÄ±l, gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak KÄ±zÄ±lay'da kan vermek isteyen 70 kiÅŸide HIV olduÄŸu tespit edildi

KÄ±zÄ±lay Genel BaÅŸkanÄ± Kerem KÄ±nÄ±k, kurumun kullandÄ±ÄŸÄ± tarama testleriyle HIV’in pencere dönemini 6-8 güne indirdiÄŸini söyledi. Yani virüs alÄ±ndÄ±ktan 6-8 gün sonra kanda saptanabiliyor. Bu süre daha önce 2-3 aydÄ±. Kurum yine kullandÄ±ÄŸÄ± tarama yöntemleriyle, hepatit B ve C virüslerinin pencere dönemlerini de yarÄ± yarÄ±ya düÅŸürdü.

ÅžAHÄ°T NUMUNE

Halen ülkedeki bin 200 hastanenin kan tedarikini KÄ±zÄ±lay yapÄ±yor. 29 hastane ise geçici kan bankasÄ± iÅŸletme hakkÄ±na sahip. KÄ±nÄ±k, bu 29 hastanenin de kan bankalarÄ±nÄ±n kapanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. Kan örneklerine “paranoya düzeyinde” özen gösterdiklerini anlatan KÄ±nÄ±k, “KanlarÄ± test ederken bir de ÅŸahit numune saklÄ±yoruz. Daha sonra sorun olursa, kanda sÄ±kÄ±ntÄ± var mÄ±, yok mu bakabilelim diye. Testlerimizin duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ± yüksek olsa da tÄ±p teknolojisi tüm vakalarÄ± yakalamamÄ±za olanak vermiyor. Ancak pencere döneminin kÄ±salmasÄ± kanÄ±n güvenliÄŸini önemli oranda artÄ±rdÄ±” dedi.