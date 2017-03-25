Mezdeke Aynur'u kÄ±zÄ±nÄ±n yakÄ±n arkadaÅŸÄ± mÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Ã–lÃ¼mÃ¼ bÃ¼yÃ¼k ÅŸok etkisi yaratan ve mezdeke grubu Ã¼yesi Aynur Kanbur'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin davayla ilgili Ã¶nemli geliÅŸmeler yaÅŸandÄ±

ÅžiÅŸli’de 1 yÄ±l önce, çöp atmak için çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± evinin önünde esrarengiz bir cinayete kurban giden ünlü dansçÄ± Aynur Kanbur’la ilgili davada yeni geliÅŸmeler ortaya çÄ±ktÄ±.

KIZININ ARKADAÅž ÇEVRESÄ°NDEN

Cinayet sonrasÄ± Kanbur’un baÄŸlantÄ±larÄ± araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Güvenlik kamerasÄ±ndan elde edilen katil zanlÄ±sÄ±nÄ±n eÅŸkâline uyan bir ÅŸüphelinin, Aynur Kanbur’un kÄ±zÄ± Dilara Güngör’ün çevresinden bir kiÅŸi olduÄŸu belirlendi. Cinayetten sonra Dilara Güngör’e “BaÅŸÄ±n saÄŸ olsun” mesajÄ± atan ÅŸüpheli, gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Cinayetle baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden, maddi delil bulunamadÄ±ÄŸÄ± için ifadesinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lan ÅŸüphelinin kimliÄŸine iliÅŸkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Bu ifadenin ardÄ±ndan soruÅŸturma geniÅŸletildi. Leyla AdalÄ±, eski ‘Gazinocular KralÄ±’ Fahrettin Aslan’Ä±n oÄŸlu Sacit Aslan, Kanbur’un yakÄ±n arkadaÅŸÄ± oryantal Asena gibi önemli isimlerin yanÄ± sÄ±ra son olarak PÄ±nar Eliçe’nin ifadesi alÄ±ndÄ±. Devam eden soruÅŸturmada, ünlü isimleri para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda pazarladÄ±ÄŸÄ± iddia edilen Ç.Ç.’nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 70 kiÅŸi ifade verdi.

CEP TELEFONU TÜBÄ°TAK’TA Ä°NCELENECEK

Cinayet soruÅŸturmasÄ±nÄ± yürüten polis, katilin ‘tanÄ±dÄ±k’ olma ihtimali deÄŸerlendiriyor. Mecidiyeköy’den direkt eve gidip cinayeti iÅŸleyen zanlÄ±nÄ±n, apartmana nasÄ±l girdiÄŸi araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Katili tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± için kapÄ±yÄ± açmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi düÅŸünülen Kanbur’un cep telefonu da incelenmek üzere TÜBÄ°TAK’a gönderildi. SoruÅŸturma, bu incelemeden çÄ±kacak sonuçlara göre yürütülecek.

KIZI YURTDIÅžINA YERLEÅžTÄ°

Cinayet ilgili soruÅŸturma çok yönlü devam ederken, Aynur Kanbur’un 28 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Dilara Güngör’ün de yurtdÄ±ÅŸÄ±na yerleÅŸtiÄŸi öÄŸrenildi. Cinayetten sonra “Çok tedirginim” diyen Dilara Güngör’ün 1 ay önce bir Avrupa ülkesine yerleÅŸerek çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.