Skandal afiÅŸi aÃ§an kiÅŸinin kimliÄŸi ÅŸok etti

DiyarbakÄ±r'da dikkat Ã§eken 'Evet' afiÅŸlerini asan AKP Ä°l BaÅŸkanÄ± Muhammet Akarâ€™Ä±n Åžeyh Sait'in torunu olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi

AKP DiyarbakÄ±r Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, ‘Evet' oyu için kente Åžeyh Sait'li afiÅŸ asmÄ±ÅŸtÄ±. Üzerinde BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n fotoÄŸrafÄ±nÄ±n olduÄŸu afiÅŸte, “Her Evet Åžeyh Sait ve arkadaÅŸlarÄ±na bir Fatiha'dÄ±r” yazÄ±yordu. CHP Ä°zmir Milletvekili Aytun ÇÄ±ray da konuyu BaÅŸbakan'a sormuÅŸtu.

TEPKÄ° ÇEKTÄ°, Ä°NDÄ°RÄ°LDÄ°

DiyarbakÄ±r'da valiliÄŸin önüne asÄ±lan afiÅŸ dün tepkiler üzerine indirildi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n 1 Nisan'daki DiyarbakÄ±r ziyareti için bu afiÅŸi hazÄ±rlatan isim ise AKP DiyarbakÄ±r Ä°l BaÅŸkanÄ± Muhammet Akar'Ä±n ise Åžeyh Sait'in torunu olduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±. Akar'Ä±n daha önceki sözleri ise yeni bir tartÄ±ÅŸma yarattÄ±.

BARZANÄ°'YE YAKIN Ä°SÄ°M

Avukat olan Akar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) BaÅŸkanÄ± Mesud Barzani'ye de yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla biliniyor. Yine Barzani'ye yakÄ±n TV kanalÄ± Rudaw'a röportaj veren Akar, Kürtlere ‘özerklik' konusuna sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Akar, o röportajda ÅŸu ifadeleri kullanmÄ±ÅŸtÄ±: “Kürtler'in de bir devleti ve bir statüsü olmalÄ±dÄ±r. Buna en yakÄ±n yer Güney Kürdistan'dÄ±r. Kuzey için ise düÅŸüncem ÅŸudur: Türkler ile Kürtlerin yarattÄ±ÄŸÄ± bir birlikte yaÅŸam geleneÄŸi var. Bu birlikte yaÅŸam zedelenmeden bir çözüm bulunabilir.”

AKP: AFÄ°ÅžÄ°N PARTÄ°YLE Ä°LGÄ°SÄ° YOK

AfiÅŸler dün tepki üzerine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. AKP yönetimi ise “Partiyle bir ilgisi yok” diyerek skandal afiÅŸle ilgili araÅŸtÄ±rma baÅŸlattÄ±.

Kaynak: Sözcü