TSK Kuzey Irak'taki PKK hedeflerini bombaladÄ±

TSK tarafÄ±ndan Kuzey Irak'taki terÃ¶rist kamplarÄ±na dÃ¼zenlenen harekat sonucunda 16 hedef imha edildi
Ä°ÅŸte Türk SilahlÄ± Kuvvetleri'nden (TSK) yapÄ±lan son açÄ±klama:
24 Mart 2017 tarihinde 14.56-19.54 saatleri arasÄ±nda Irak'Ä±n kuzeyi Metina, Zap, AvaÅŸin, Baysan, Kandil, Hakurk bölgesinde ve Hakkâri'de alÄ±nan anlÄ±k istihbaratÄ±n deÄŸerlendirilmesi sonucu TÜRK HAVA KUVVETLERÄ°NE AÄ°T SAVAÅž UÇAKLARI Ä°LE HAVA HAREKÂTI DÜZENLENMÄ°Åž; bölücü terör örgütü mensuplarÄ±na ait 16 adet hedef imha edilmiÅŸtir. Görevlerini baÅŸarÄ±yla icra eden savaÅŸ uçaklarÄ±mÄ±z emniyetle üslerine dönmüÅŸlerdir.