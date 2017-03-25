Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 25/03/2017 07:42

TSK Kuzey Irak'taki PKK hedeflerini bombaladÄ±

savaÅŸ uÃ§aklarÄ±

TSK tarafÄ±ndan Kuzey Irak'taki terÃ¶rist kamplarÄ±na dÃ¼zenlenen harekat sonucunda 16 hedef imha edildi

Ä°ÅŸte Türk SilahlÄ± Kuvvetleri'nden (TSK) yapÄ±lan son açÄ±klama:

24 Mart 2017 tarihinde 14.56-19.54 saatleri arasÄ±nda Irak'Ä±n kuzeyi Metina, Zap, AvaÅŸin, Baysan, Kandil, Hakurk bölgesinde ve Hakkâri'de alÄ±nan anlÄ±k istihbaratÄ±n deÄŸerlendirilmesi sonucu TÜRK HAVA KUVVETLERÄ°NE AÄ°T SAVAÅž UÇAKLARI Ä°LE HAVA HAREKÂTI DÜZENLENMÄ°Åž; bölücü terör örgütü mensuplarÄ±na ait 16 adet hedef imha edilmiÅŸtir. Görevlerini baÅŸarÄ±yla icra eden savaÅŸ uçaklarÄ±mÄ±z emniyetle üslerine dönmüÅŸlerdir.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

bombalÄ± eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±

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patlayÄ±cÄ±

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15 Temmuz darbe giriÅŸimde ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Ã–mer Halisdemir'in pastadan yapÄ±lmÄ±ÅŸ heykeli tepki Ã§ekti