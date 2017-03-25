Ã–mer Halisdemir'in pastadan heykeli tepki Ã§ekti

15 Temmuz darbe giriÅŸimde ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Ã–mer Halisdemir'in pastadan yapÄ±lmÄ±ÅŸ heykeli tepki Ã§ekti

Türkiye'de ilk kez düzenlenen Çikolata, Åžekerleme ve Pasta Festivali, Harbiye Askeri Müze'de baÅŸladÄ±.Fio Organizasyon tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilen festivalde, çikolata, pasta ve ÅŸekerleme firmalarÄ± yeni ürünlerini stantlarda tanÄ±ttÄ±.

15 Temmuz'da Ankara'da darbeci general Semih Terzi'yi öldürerek darbe giriÅŸiminin seyrini deÄŸiÅŸtiren ÅŸehit Astsubay Ömer Halisdemir'in pastadan heykeli büyük tepki çekti.Organizatör Orhan SaatçioÄŸlu, “Çikolata kültürü bize BatÄ±'dan geliyor. Bizde çikolata kültürünü oluÅŸturmak amacÄ±mÄ±z. Çikolata bizim için çok deÄŸerli. Festivale gelen vatandaÅŸlar yeni tat ve lezzetleri burada bulacak. Festival kapsamÄ±nda farklÄ± etkinliklerimiz olacak. Buraya gelenler eÄŸlenecekler. KatÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n güzel zaman geçirmesi amacÄ±mÄ±z. Ziyaretçiler buradan çÄ±kmak istemeyecekler. Åžu anda insanlarÄ±n ilgisi oldukça fazla ve bu da bizi çok mutlu ediyor. Festivale katÄ±lÄ±m ücretsiz. Hafta sonu vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± festivalimize bekliyoruz. Bunun yanÄ±nda biz bu festivali geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz. Festivali 3 yÄ±l içerisinde karnaval haline getirip, çikolata kültürünü ülkemizde daha çok yaymayÄ± düÅŸünüyoruz.” açÄ±klamasÄ±nda bulundu.