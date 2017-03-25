Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 25/03/2017 08:06

Ã–mer Halisdemir'in pastadan heykeli tepki Ã§ekti

Ã–mer Halisdemir'in pastadan heykeli

15 Temmuz darbe giriÅŸimde ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Ã–mer Halisdemir'in pastadan yapÄ±lmÄ±ÅŸ heykeli tepki Ã§ekti

Türkiye'de ilk kez düzenlenen Çikolata, Åžekerleme ve Pasta Festivali, Harbiye Askeri Müze'de baÅŸladÄ±.Fio Organizasyon tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilen festivalde, çikolata, pasta ve ÅŸekerleme firmalarÄ± yeni ürünlerini stantlarda tanÄ±ttÄ±. 

15 Temmuz'da Ankara'da darbeci general Semih Terzi'yi öldürerek darbe giriÅŸiminin seyrini deÄŸiÅŸtiren ÅŸehit Astsubay Ömer Halisdemir'in pastadan heykeli büyük tepki çekti.Organizatör Orhan SaatçioÄŸlu, “Çikolata kültürü bize BatÄ±'dan geliyor. Bizde çikolata kültürünü oluÅŸturmak amacÄ±mÄ±z. Çikolata bizim için çok deÄŸerli. Festivale gelen vatandaÅŸlar yeni tat ve lezzetleri burada bulacak. Festival kapsamÄ±nda farklÄ± etkinliklerimiz olacak. Buraya gelenler eÄŸlenecekler. KatÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n güzel zaman geçirmesi amacÄ±mÄ±z. Ziyaretçiler buradan çÄ±kmak istemeyecekler. Åžu anda insanlarÄ±n ilgisi oldukça fazla ve bu da bizi çok mutlu ediyor. Festivale katÄ±lÄ±m ücretsiz. Hafta sonu vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± festivalimize bekliyoruz. Bunun yanÄ±nda biz bu festivali geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz. Festivali 3 yÄ±l içerisinde karnaval haline getirip, çikolata kültürünü ülkemizde daha çok yaymayÄ± düÅŸünüyoruz.” açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

bombalÄ± eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±

TÃ¼rkiye'yi kana bulamak iÃ§in Irak'tan TÃ¼rkiye'ye geldiler sorgularÄ± sÃ¼rÃ¼yor

Irak sÄ±nÄ±rÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye bombalÄ± eylem yapmak iÃ§in geÃ§en terÃ¶ristler gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

patlayÄ±cÄ±

Tunceli'deki operasyonda ele geÃ§irilenler kan dondurdu

Tunceli'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda Ã§ok sayÄ±da silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildi

savaÅŸ uÃ§aklarÄ±

TSK Kuzey Irak'taki PKK hedeflerini bombaladÄ±

TSK tarafÄ±ndan Kuzey Irak'taki terÃ¶rist kamplarÄ±na dÃ¼zenlenen harekat sonucunda 16 hedef imha edildi