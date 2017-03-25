Tunceli'deki operasyonda ele geÃ§irilenler kan dondurdu

Tunceli'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda Ã§ok sayÄ±da silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildi

Tunceli Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri tarafÄ±ndan merkez sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde bugün operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±.

ÇOK SAYIDA MÜHÄ°MMAT VE BOMBA YAPIM MALZEMESÄ°

Operasyonda 4 adet kaleÅŸnikof piyade tüfeÄŸi, 550 kilogram amonyum nitrat,500 gram C4 patlayÄ±cÄ±,1 adet mayÄ±n,10 adet kaleÅŸnikof piyade tüfeÄŸi ÅŸarjörü,1 adet roketatar,5 adet roketatar mühimmatÄ±,7 adet roketatar sevk fiÅŸeÄŸi,15 adet kesilmiÅŸ tüp baÅŸÄ±,4 adet el dürbünü,2 adet el telsizi,16 adet terörist kÄ±yafeti,2 adet küçük tüp, bin 495 adet kaleÅŸnikof mermisi,1 adet el bombasÄ±,1 adet gece görüÅŸ dürbünü,750 metre kablo,51 adet pil ve çok miktarda yaÅŸamsal malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerden silah ve mühimmatlar inceleme için muhafaza altÄ±na alÄ±nÄ±rken, diÄŸer malzemelerin olay yerinde imha edildiÄŸi öÄŸrenildi.Bir sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ±n da bulunduÄŸu bölgede operasyonlarÄ±n devam ettiÄŸi bildirildi.