Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 25/03/2017 08:29

TÃ¼rkiye'yi kana bulamak iÃ§in Irak'tan TÃ¼rkiye'ye geldiler sorgularÄ± sÃ¼rÃ¼yor

bombalÄ± eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±

Irak sÄ±nÄ±rÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye bombalÄ± eylem yapmak iÃ§in geÃ§en terÃ¶ristler gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Güvenlik kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye göre, terör örgütünün kamplarÄ±nda eÄŸitim alarak Türkiye'de bombalÄ± eylem yapmak amacÄ±yla Irak sÄ±nÄ±rÄ±ndan ülkeye giriÅŸ yapmaya çalÄ±ÅŸan 4 PKK'lÄ± terörist gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

BOMBA MALZEMELERÄ° ELE GEÇÄ°RÄ°LDÄ°

Yakalanan teröristlerle birlikte, 3 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± düzeneÄŸi, 30 kilogram alüminyum tozu, 10 kilogram RDX patlayÄ±cÄ± ve 6 elektrikli fünye ele geçirildi.Terör örgütü mensuplarÄ±nÄ±n jandarmadaki sorgularÄ± sürüyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

patlayÄ±cÄ±

Tunceli'deki operasyonda ele geÃ§irilenler kan dondurdu

Tunceli'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda Ã§ok sayÄ±da silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildi

Ã–mer Halisdemir'in pastadan heykeli

Ã–mer Halisdemir'in pastadan heykeli tepki Ã§ekti

15 Temmuz darbe giriÅŸimde ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Ã–mer Halisdemir'in pastadan yapÄ±lmÄ±ÅŸ heykeli tepki Ã§ekti

savaÅŸ uÃ§aklarÄ±

TSK Kuzey Irak'taki PKK hedeflerini bombaladÄ±

TSK tarafÄ±ndan Kuzey Irak'taki terÃ¶rist kamplarÄ±na dÃ¼zenlenen harekat sonucunda 16 hedef imha edildi