TÃ¼rkiye'yi kana bulamak iÃ§in Irak'tan TÃ¼rkiye'ye geldiler sorgularÄ± sÃ¼rÃ¼yor

Irak sÄ±nÄ±rÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye bombalÄ± eylem yapmak iÃ§in geÃ§en terÃ¶ristler gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Güvenlik kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye göre, terör örgütünün kamplarÄ±nda eÄŸitim alarak Türkiye'de bombalÄ± eylem yapmak amacÄ±yla Irak sÄ±nÄ±rÄ±ndan ülkeye giriÅŸ yapmaya çalÄ±ÅŸan 4 PKK'lÄ± terörist gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
BOMBA MALZEMELERÄ° ELE GEÇÄ°RÄ°LDÄ°
Yakalanan teröristlerle birlikte, 3 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± düzeneÄŸi, 30 kilogram alüminyum tozu, 10 kilogram RDX patlayÄ±cÄ± ve 6 elektrikli fünye ele geçirildi.Terör örgütü mensuplarÄ±nÄ±n jandarmadaki sorgularÄ± sürüyor.