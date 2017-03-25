Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 8. yÄ±lÄ±nda anÄ±lÄ±yor

KahramanmaraÅŸ'ta helikopterin dÃ¼ÅŸmesi sonucu beraberindeki 5 kiÅŸiyle yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel BaÅŸkanÄ± Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu, Taceddin DergahÄ±'ndaki mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±

Anma törenine, YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun eÅŸi Gülefer YazÄ±cÄ±oÄŸlu ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, BBP Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Destici, eski MHP IÄŸdÄ±r Milletvekili Sinan OÄŸan, Alperen OcaklarÄ± mensuplarÄ±, partililer ve sevenleri katÄ±ldÄ±.Destici, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun kendisini vatanÄ±na, milletine, dinine ve devletine adamÄ±ÅŸ Türk Ä°slam dünyasÄ±nÄ±n yetiÅŸtirdiÄŸi en büyük liderlerden biri olduÄŸunu ifade etti.

YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun 10 yÄ±la yakÄ±n hapis hayatÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunun 5,5 yÄ±lÄ±nÄ±n hücrede geçtiÄŸini belirten Destici, "Ama ne Rabbine küstü, ne vatanÄ±na küstü, ne milletine küstü, ne gidip Avrupa kapÄ±larÄ±nda ülkesini ÅŸikayet etti." dedi.

Destici, YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun ideallerinin sadece Türkiye ve 80 milyon ile sÄ±nÄ±rlÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Türk Ä°slam coÄŸrafyasÄ±ndaki bütün mazlumlarÄ±n ve milletlerin onun hayalinin içerisinde olduÄŸunu belirtti. Destici, "Nerede bir mazlum varsa onun yanÄ±nda olmaya gayret etti. Ä°çeride de hangi siyasi partiden, hangi düÅŸünceden ve etnik kökenden olursa olsun, kim kapÄ±sÄ±nÄ± çalarsa, kim yanÄ±na gelirse ona elinden gelen her türlü yardÄ±mÄ± esirgemeden yaptÄ±." diye konuÅŸtu.

"Sonuna kadar takipçisiyiz"

YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun ölümünün üzerinden 8 yÄ±l geçtiÄŸini ancak hala bu olayÄ±n aydÄ±nlatÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati çeken Destici, 2014'te verilen takipsizlik kararÄ±nÄ±n, itirazlarÄ± sonucu kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve dosyanÄ±n tekrar soruÅŸturulmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±.

Destici, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden 20 gün önce yeniden takipsizlik kararÄ± verildiÄŸini, ancak bu karara yaptÄ±klarÄ± itiraz baÅŸvurusunun halen sonuçlandÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktararak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bizim beklentimiz, ümidimiz ana soruÅŸturma dosyasÄ±na yapmÄ±ÅŸ olduÄŸumuz itirazÄ±n, KahramanmaraÅŸ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndaki itirazÄ±n, 1. Sulh Mahkemesindeki itirazÄ±n kabul edilmesi, soruÅŸturma dosyasÄ±na verilen takipsizlik kararÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ve dosyanÄ±n tüm yönleriyle en baÅŸtan ciddi bir ÅŸekilde soruÅŸturularak, tüm ÅŸüpheler ortadan kaldÄ±rÄ±lÄ±ncaya kadar aydÄ±nlatÄ±lmasÄ±. Burada hata, ihmal, kusur, kasÄ±t ne varsa hepsinin ortaya çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± bekliyoruz. Sonuna kadar da takipçisiyiz. Hiç kimse yÄ±lmamÄ±zÄ±, yorulmamÄ±zÄ± ve vazgeçmemizi beklemesin. VazgeçmeyeceÄŸiz, sonuna kadar davanÄ±n takipçisi olmaya devam edeceÄŸiz."

Mustafa Destici, YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nu ve beraberinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenleri rahmet, minnet ve ÅŸükranla andÄ±klarÄ±nÄ± da sözlerine ekledi.

KuranÄ± Kerim okuyan Destici, YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun kabrine kÄ±rmÄ±zÄ±, beyaz karanfiller bÄ±raktÄ±.