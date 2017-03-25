Ä°ÅŸ bulma imkanÄ± en yÃ¼ksek olan meslek belli oldu

Son dÃ¶nemlerde artan iÅŸsizlikle beraber veterinerliÄŸin en Ã§ok tercih edilen meslek olduÄŸu da istatistiklerde ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Türkiye Ä°statistik Kurumu (TÜÄ°K) verilerinden yapÄ±lan derlemeye göre, 2016 itibarÄ±yla Türkiye'de 27 milyon 205 bin kiÅŸi istihdam edildi. Ä°stihdam edilenlerin 8 milyon 564 binini ilkokul mezunlarÄ±, 6 milyon 64 binini yüksekokul veya fakülte mezunlarÄ±, 5 milyon 148 binini ilköÄŸretim, ortaokul mezunu, 2 milyon 808 binini meslek lisesi mezunu, 2 milyon 685 binini genel lise mezunu, 978 binini okuma yazma bilmeyenler, 958 binini de okuma yazma bilen fakat bir okulu bitirmeyenler oluÅŸturdu.

Ä°stihdam edilen 6 milyonu aÅŸkÄ±n üniversite mezununun 1,7 milyonu iÅŸ ve yönetim, 909 bini eÄŸitim, 702 bini mühendislik ve iÅŸleri alanÄ±ndan mezun oldu.

En yüksek istihdam oranÄ± veterinerlikte

Yüksekokul veya üniversite mezunlarÄ± arasÄ±ndan Türkiye'de iÅŸgücü piyasasÄ±nda deÄŸerlendirilen her 10 veterinerden 8'inin iÅŸ sahibi olduÄŸu görüldü. Veterinerlik yüzde 82,3 istihdam oranÄ±yla ilk sÄ±rayÄ± alÄ±rken, bunu yüzde 79,3 ile mühendislik, yüzde 77,8 ile saÄŸlÄ±k, yüzde 76,6 ile hukuk, yüzde 75,9 ile güvenlik hizmetleri, yüzde 72,3 ile biyoloji ve çevre bilimleri, yüzde 71,3 ile mimarlÄ±k, inÅŸaat ile tarÄ±m, ormancÄ±lÄ±k ve balÄ±kçÄ±lÄ±k, yüzde 71,2 ile fiziki bilimler, yüzde 69,5 ile iÅŸ ve yönetim alanlarÄ± izledi.

En çok iÅŸsiz sosyal hizmet alanÄ±nda

YükseköÄŸrenim mezunlarÄ± arasÄ±nda en yüksek iÅŸsizlik oranÄ± yüzde 24 ile sosyal hizmetlerde olurken, bunu yüzde 23,5 ile iÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve ulaÅŸtÄ±rma hizmetleri, yüzde 21,2 ile sanat, yüzde 19,2 ile gazetecilik ve enformasyon, yüzde 18,4 ile imalat ve iÅŸleme, yüzde 17 ile biliÅŸim ve iletiÅŸim teknolojileri alanlarÄ± takip etti.