Akdeniz ve Ege'de gÃ¶Ã§menlere yÃ¶nelik dev operasyon

Akdeniz ve Ege'de son bir haftada yapÄ±lan operasyonlar sonucunda 500 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men ile 4 gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±sÄ± yakalandÄ±

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± unsurlarÄ±, Akdeniz ve Ege Denizi'nde düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalÄ±ÅŸmalara devam ediyor.Bu faaliyetler kapsamÄ±nda Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± kara ve deniz unsurlarÄ± tarafÄ±ndan 17-24 Mart'ta Akdeniz ve Kuzey Ege Grup KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sorumluluk sahasÄ±ndaki 14 olayda 500 kaçak göçmen ile 4 göçmen kaçakçÄ±sÄ± yakalanÄ±rken, 11 kaçak göçmenin cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±. 203 kaçak göçmen denizden saÄŸ olarak kurtarÄ±ldÄ±.

17-24 Mart tarihleri arasÄ±nda gerçekleÅŸtirilen toplam 14 göç olayÄ±nÄ±n 10'u Sahil Güvenlik Ä°zmir ve Kuzey Ege Grup KomutanlÄ±klarÄ±, ikisi Sahil Güvenlik Güney Ege Grup KomutanlÄ±ÄŸÄ±, diÄŸer ikisi ise Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge KomutanlÄ±ÄŸÄ± sorumluluk sahasÄ± içinde gerçekleÅŸti.Sahil güvenlik hava unsurlarÄ±, jandarma ve emniyet ekiplerince, ÇeÅŸme, AyvacÄ±k, Dikili, Edremit, Fethiye ve KuÅŸadasÄ± bölgelerinde gerçekleÅŸen 10 göç olayÄ±nda, 346 kaçak göçmen ve 18 göçmen kaçakçÄ±sÄ± yakalandÄ±.GerçekleÅŸen 14 göç giriÅŸiminin 4'ünde Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan yardÄ±m talep edildi. Sahil Güvenlik unsurlarÄ± tarafÄ±ndan icra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 203 kaçak göçmen denizden saÄŸ olarak kurtarÄ±lÄ±rken, 11 kaçak göçmenin cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±.